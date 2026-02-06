Amari incanti, presentazione del libro di Claudio Saltarelli il 9 febbraio al PalabancaEventi

“Amari incanti – Ghisolabella e Ariel” è un dramma d’amore e di sensi in tre atti scritto dal maestro Claudio Saltarelli per i tipi della BastogiLibri (Roma). Il volume – che riporta sotto i riflettori il legame affettivo e artistico tra Eleonora Duse (di cui nel 2024 si è celebrato il centenario della morte) e Gabriele d’Annunzio – ha avuto l’onore della vetrina del Festival del libro di Parigi e il successo riscosso ne ha reso necessaria la ristampa.

Il libro verrà ora presentato al PalabancaEventi di via Mazzini alle 18 di lunedì 9 febbraio, dallo stesso autore in dialogo con il giornalista Matteo Prati. «È un affresco corale costruito su basi rigorosamente storiche – ha definito la sua opera il maestro Salterelli in un’intervista realizzata dallo stesso Matteo Prati su Libertà – che tocca temi come l’emancipazione femminile, le relazioni non convenzionali e le tensioni culturali del primo Novecento». Il testo, di 400 pagine, è scritto in tono poetico e visionario ed è un affresco del grande dramma della vita e dell’arte.

Claudio Saltarelli – poeta, librettista, commediografo e drammaturgo di livello internazionale – dal 1996 è direttore artistico del Gruppo Strumentale Ciampi, che collabora con la Banca di Piacenza nella realizzazione dei concerti di Pasqua e Natale che ogni anno l’Istituto di credito offre alla comunità in segno di augurio.Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

