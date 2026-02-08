Una Bakery mai doma sfiora il colpaccio in Sicilia. Vince Capo d’Orlando 74-70

Ricci strepitoso con 21 punti guida i biancorossi a un passo dall’impresa.

Una Bakery Piacenza mai doma lotta alla pari per 40 minuti e sfiora il colpaccio sul campo di Infodrive Capo d’Orlando, spaventando la quinta in classifica. Sconfitta 74-70 in Sicilia per i biancorossi di coach Giorgio Salvemini, nel 25esimo turno di Serie B Nazionale, nonostante una prova maiuscola che ha visto Piacenza andare ad un passo dal successo, dopo aver chiuso avanti il terzo quarto di 4 lunghezze.

Cronaca della gara

L’avvio della Bakery in terra siciliana è positivo: Giannone si fa subito sentire sotto canestro, mentre Beccari, di nuovo in quintetto, si regala anche i primi punti in Serie B Nazionale con una bella tripla. Ricci inizia la sua serata super segnando i punti del 4-7. Borriello prova a rispondere alle bombe di Antonietti (14-11). Bocconcelli pareggia a quota 16 segnando da fuori, ma Palermo e Simon allungano sul 24-20 di casa.

Dore apre il secondo quarto con due canestri da fuori che valgono il sorpasso ospite, Bocconcelli fa sognare una fuga biancorossa, ma Furin e Jasaitis, implacabile da fuori, ribaltano di nuovo tutto (34-31). La Bakery è costretta a stringere i denti e si affida alle penetrazioni di Ricci, fondamentali, e alla conclusione da fuori di Borriello che valgono il pari, prima della risposta orlandina per il 40-38 di casa all’intervallo.

Piacenza non si spaventa, nonostante il tifo pressante del pubblico di casa, sul campo della quinta forza del campionato. Nel terzo quarto si segna relativamente poco e il 40-40 resta fisso per diversi minuti, prima che Jasaitis da una parte (due triple) e Ricci dall’altra ingaggino un duello ad altissima intensità. Il numero 7 biancorosso colpisce anche da fuori e la Bakery prende coraggio, portandosi in vantaggio 52-56 a fine terzo quarto grazie ai due punti di Giannone.

Rapetti e Bertetti (per due volte) firmano le triple che valgono il parziale 10-0 per i siciliani a inizio dell’ultimo periodo. Ospiti rimangono agganciati con Dore e Korlatovic, anche se Jasaitis non perdona da fuori (67-64). Ricci sbaglia, Contento dalla lunetta no. La tripla di Gatti dall’angolo chiude di fatto i conti, anche se la Bakery ci prova fino all’ultima occasione alla lotteria dei tiri liberi. La sfida si chiude 74-70.

Prossimo impegno domenica 15 febbraio alle ore 18, al PalaBakery, contro UCC Assigeco.

Il tabellino

Infodrive Capo d’Orlando-Bakery Basket Piacenza 74-70 (24-20, 40-38, 52-56)

Infodrive Capo d’Orlando: Antonietti 10, Bertetti 12, Palermo 10, Rapetti 6, Simon 4, Moltrasio, Contento 9, Carrabotta N.e, Jasaitis 12, Furin 2, Gatti 9. All. Bolignano.

Bakery Basket Piacenza: Giannone 6, Beccari 3, Ricci 21, Borriello 13, Abba, Morvillo 2, Bocconcelli 8, Korlatovic 4, Dore 13, Banella, Scardoni N.e. All. Salvemini.

