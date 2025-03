Anch’io Posso, il 13 marzo serata sulle piccole grandi azioni per prevenire il fenomeno mafioso e garantire la legalità

Giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21:00 è in programma l’incontro “ANCH’IO POSSO” – Le piccole grandi azioni per prevenire il fenomeno mafioso e garantire la legalità.

La serata intende dare un focus sulla presenza delle mafie nella nostra provincia; è necessario prendere coscienza che il fenomeno non è più da ritenere circoscritto alle regioni del sud Italia, ormai le mafie si sono ramificate in tutto il territorio nazionale e la nostra provincia non ne è immune.

Dopo la prima serata di giovedì 20 febbraio in cui, attraverso il racconto e la testimonianza di Luigi Gazzola e Lorenzo Piva, si è indagata la presenza e la diffusione del fenomeno mafioso sul territorio piacentino, il secondo appuntamento si articolerà il 13 marzo ponendo al centro la prevenzione del fenomeno mafioso nel nostro territorio: cosa è stato fatto nel nostro territorio, cosa si può fare oggi (ovvero quali sono le situazioni che devono mettere in guardia il cittadino sulla possibilità di essere coinvolto in circoli che, anche involontariamente, possono alimentare il fenomeno mafioso; quali piccole azioni possono essere messe in atto dai singoli) e cosa si deve e si può fare per il futuro.