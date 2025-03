Biglietti omaggio per Armi & Bagagli. A Piacenza Expo il 22 e 23 marzo

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Armi & Bagagli” in programma dal 22 al 23 marzo 2025 a Piacenza Expo.

Piacenza Expo si raggiunge facilmente in 1 minuto dal casello autostradale di Piacenza Sud.

Armi & Bagagli – Biglietti omaggio

Armi & Bagagli

PIACENZA EXPO

dal 22 al 23 marzo 2025

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un WhatsApp con scritto ARMI + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona.

Armi & Bagagli 2025: il grande evento per gli appassionati di Rievocazione Storica

22-23 marzo 2025 – Piacenza Expo

Un viaggio nel passato tra armi, equipaggiamenti, accessori storici e tanto altro! Armi&Bagagli è la più grande manifestazione italiana dedicata agli operatori e agli appassionati della Rievocazione Storica, un appuntamento imperdibile per chi lavora nel settore storico-rievocativo.

L’evento riunisce ogni anno migliaia di visitatori da tutta Europa, offrendo un’ampia esposizione di artigianato, costumi, armature, strumenti da lavoro e mestieri tradizionali. Non solo storia, ma anche gastronomia tipica e spettacoli coinvolgenti per un’esperienza unica nel suo genere.

Sei un rievocatore in cerca di nuovi accessori?

Un ente o un’organizzazione che vuole arricchire la propria manifestazione?

Un appassionato desideroso di immergersi nella storia?

Partecipa e lasciati affascinare dal passato!

Non perdere l’occasione di vivere un weekend all’insegna della storia e della tradizione!

