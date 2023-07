Andrea Crosali racconta “Forza Piace”: il nuovo inno dei biancorossi

“Forza Piace”: si chiama così il nuovo inno del Piacenza calcio, nato da un’idea di Andrea Crosali, in collaborazione con il gruppo “Fuochi Fatui” e l’Elfo Studio. Lo speaker di Radio Sound, e musicista eclettico, ha pensato a una canzone dedicata ai tifosi, che secondo lui sono “i veri protagonisti”. Per l’occasione, ha scritto il testo, composto la canzone, suonato pianoforte, basso, chitarre e tastiere. Insomma, uno sforzo importante, completato dalla splendida voce di Vincenzo Guerra La Spina.

La canzone è ovviamente già disponibile su Youtube a questo link, mentre per tutti gli altri l’appuntamento è allo stadio Garilli.

L’intervista ad Andrea Crosali, ideatore dell’inno Forza Piace

Il testo della canzone

Autore: Andrea Crosali de “I Fuochi Fatui”

Canta: Vincenzo Guerra La Spina

Un sogno che viene da lontano

e lo senti dai cori della Nord

Oltre un secolo di storia

intriso nella maglia

Forza Piace facci un gol

Un giorno un ragazzino a bordo campo

Guardò il beniamino palla al piede

Forse un giorno sarà lui a poter vestire

I colori bianc e rus

Ti rialzerai magico Piacenza

E’ un’emozione di cui non puoi far senza

Urla dai! Forza Piacenza

Segna e vinci insieme a noi!

Riecheggiano gli schemi di Cagni

L’orgoglio della fascia di Piovani

Ripensando al passato e sognando il domani

Il tifo è già da serie A

Rosso come la nostra passione

Bianco come la nostra fedeltà

E non importa se c’è pioggia, oppure freddo e neve

Noi saremo sempre qua!

Ti rialzerai magico Piacenza

E’ un’emozione di cui non puoi far senza

Urla dai! Forza Piacenza

Segna e vinci insieme a noi!