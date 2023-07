Piacenza, ecco Maccarone e Sestu: “Abbiamo tanto entusiasmo. Vogliamo una squadra pronta a tutto” – AUDIO

Giorno di presentazione ufficiale in casa Piacenza calcio: Massimo Maccarone, nuovo allenatore, e Alessio Sestu, nuovo direttore sportivo. Grande carica e concentrazione per la coppia che sarà al timone della squadra, ma allo stesso tempo grande tranquillità.

L’anno scorso ho scelto una piazza tranquilla come Ghiviborgo per capire se ero in grado di fare questo mestiere, ora sono pronto per il salto e Piacenza rappresenta una piazza eccellente, dove mi fa davvero piacere essere arrivato. Il fatto che ci sia da vincere non pesa più di tanto, quando alleni in piazze importante è normale che sia così, ora ci concentriamo sulla squadra e sui giocatori.

Vincere? E’ problema bellissimo, siamo qui per questo. E’ vero che la rosa al momento non conta giocatori, ma solo perché per motivi burocratici non possiamo ancora ufficializzare gli arrivi, li vedrete presto. Ora ci dobbiamo concentrare molto sui giovani under che in Serie D sono obbligatori e con il mister stiamo decidendo in che modo agire. Molto probabilmente la scelta sarà quella di impiegarli tutti in difesa, portiere due esterni e un centrale, tuttavia qui le scelte vanno ponderate molto bene.