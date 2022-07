Biglietti omaggio Andrea Pucci. A Villanova sull’Arda il 9 settembre

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di Andrea Pucci in programma venerdì 9 settembre alla Cascina Pizzavacca di Soarza di Villanova sull’Arda.

Cascina Pizzavacca a Soarza di Villanova sull’Arda (Pc) si raggiunge facilmente in 10 minuti dal casello autostradale di Castelvetro Piacentino.

Andrea Pucci, il meglio di…

ANDREA PUCCI

Il MEGLIO Di… Il Nuovo spettacolo Di Andrea Pucci

Cascina Pizzavacca a Soarza di Villanova sull’Arda (Pc)

venerdì 9 settembre – ore 21.15

Di e con Andrea Baccan, con la partecipazione della ZURAWSKI Live Band, regia di Dino Pecorella.

Il suo Nuovo One-man show sarà un work in Progress ripercorrendo FUORI DAGLI SCHEMI TEATRALI gli scheck che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala , il tutto accompagnato dalla Zurawski live band.

NOTE ARTISTICHE

Andrea Baccan (in arte Pucci) è nato a Milano il 23/08/1965 dove a tutto oggi vive.

Pucci è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua gavetta; PUCCI si esibisce con monologhi e satira su sfondo di costume (non ama quella a sfondo politico) e società moderna, coinvolgendo il pubblico, datosi che le storie si basano sull’interpretazione in chiave comica di verità attuali e quindi che potrebbero anche essere vissute dal pubblico nella quotidianità. Spesso rievoca grotteschi episodi dell’adolescenza, sia quella vissuta da lui che quella in genere. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato…tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.

Televisione

(1993/1994) Canale 5: Vince la trasmissione “La sai l’ultima?”

(1995/1996) Canale 5: Sotto a chi tocca

(1999/2000) Canale 5: Ospite fisso a La sai l’ultima?

(2002) Italia 1: Le iene

(2003/2004) Rai due: Quelli che il calcio con Simona Ventura, come inviato

(2004) Rai due : Shake, trasmissione con Nina Moric

(dal 2006) Italia uno: Colorado

(2016) Italia uno: 101% Pucci Registrazione dello spettacolo teatrale

(2017) Italia uno : 4 puntate di BIG SHOW

2018 canale 5 Vuoi scommettere …

Teatro

Palco Doppio Palco e Contropalcotto (2010)

Palco Doppio Palco (2014)

20 anni tutti da ridere (2015)

C’è sempre e solo da ridere (2015/2016)

In….Tolleranza Zero (2016/2017/2018)

In…Tolleranza 2.Zero (2018/2019)

