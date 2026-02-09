Anestesia più sicura, il medico piacentino Matteo Villani tra i relatori di un evento internazionale

Quando una persona entra in sala operatoria, uno degli obiettivi principali è garantirne la sicurezza in ogni fase dell’intervento. Su questo tema si è concentrato Matteo Villani, medico anestesista dell’Ausl di Piacenza, invitato come relatore al più importante evento internazionale dedicato all’anestesia e alla terapia del dolore.

L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è la Giornata mondiale dell’anestesia locoregionale e della medicina del dolore, promossa dalla Società europea di anestesia locoregionale e terapia del dolore, che si è svolta negli ultimi giorni a Modena.

Nel suo intervento il dottor Villani ha parlato dell’uso dell’ecografia per affrontare una delle attività più delicate del lavoro dell’anestesista: valutare l’eventuale difficoltà nella gestione delle vie aeree per garantire che la persona respiri in modo sicuro in ogni momento dell’intervento chirurgico. Un tema che riguarda cioè l’insieme delle manovre e tecniche utilizzate prima, durante e dopo l’intervento per assicurare la respirazione e la stabilità del paziente, anche nei casi più complessi.

L’ecografia, in questo ambito, può diventare uno strumento prezioso perché aiuta a valutare in modo più accurato alcune condizioni cliniche e a intervenire con maggiore tempestività, migliorando la sicurezza nelle fasi più delicate del percorso chirurgico.

«Essere chiamato a intervenire in un contesto internazionale così prestigioso è per me motivo di grande orgoglio – sottolinea Villani –. Mi considero molto fortunato per questa opportunità: è un riconoscimento personale, ma soprattutto del lavoro di squadra che portiamo avanti ogni giorno. Confrontarsi con colleghi di tutto il mondo significa tornare con idee e strumenti che possono tradursi in percorsi più sicuri e più efficaci per i pazienti».

La partecipazione del dottor Villani si inserisce in un percorso formativo sul controllo delle vie aeree che l’Ausl di Piacenza aveva già da tempo strutturato all’interno del Dipartimento Emergenza-urgenza e Area critica, diretto da Ruggero Massimo Corso. Un percorso che negli ultimi anni ha trovato nuovo impulso e una rinnovata visione grazie all’impegno del dottor Corso, che ha saputo valorizzare esperienze già presenti, rafforzandole e proiettandole in una dimensione sempre più moderna, integrata e aperta al confronto internazionale.

Da oltre tre anni l’Ausl di Piacenza investe in modo sistematico nella formazione avanzata dedicata alla gestione delle vie aeree, ambito cruciale sia in sala operatoria sia nei contesti di emergenza-urgenza. In questo solco si colloca il Piacenza Airways Management Day, iniziativa rivolta a anestesisti e infermieri e caratterizzata da un forte approccio pratico, con simulazioni realistiche e lavoro in team. L’obiettivo è consolidare competenze tecniche avanzate e capacità non tecniche: saper riconoscere precocemente una difficoltà respiratoria e intervenire in modo tempestivo e coordinato significa incidere in maniera concreta sulla sicurezza dei pazienti.

A rafforzare ulteriormente questo percorso contribuisce la partecipazione attiva a contesti formativi e scientifici di livello internazionale, come i congressi organizzati dalla European Airway Management Society (Eams), di cui il dottor Corso è delegato per l’Italia. Un ruolo che consente di trasferire nella pratica clinica locale le più aggiornate evidenze scientifiche e le migliori esperienze europee.

«La sicurezza dei pazienti nasce dalla formazione continua, dalla qualità delle competenze e dalla capacità di lavorare in squadra – sottolinea Ruggero Massimo Corso –. Investire sulle vie aeree significa investire su uno dei momenti più delicati della nostra pratica clinica. La partecipazione del dottor Villani a un evento internazionale di questo livello conferma che l’Ausl di Piacenza non solo ha una storia consolidata in questo ambito, ma è oggi parte attiva di una rete europea di confronto e crescita, con ricadute concrete sulla qualità dell’assistenza che offriamo ogni giorno ai cittadini».

