Dalla Fondazione 200 mila euro per supportare la rete dei trasporti per associazioni di soccorso e volontariato – AUDIO

Con 200.000 euro a favore di sette progetti, la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha deliberato il sostegno all’acquisto di ambulanze e automezzi a favore di organizzazioni di volontariato non profit, cooperative e imprese sociali, nonché enti del Terzo Settore. Sono i risultati del Bando trasporto d’emergenza, di soccorso, sociale e sanitario, presentati questa mattina a Palazzo Rota Pisaroni dal presidente Roberto Reggi e dalla consigliera d’Amministrazione Elena Uber.

Ai 200.000 euro appena stanziati si aggiungono ulteriori 60.000 €, deliberati a fine 2025, per l’acquisto straordinario di un’ambulanza per l’associazione La Misericordia, la cui sede nel luglio scorso fu colpita da un incendio che causò la distruzione dell’intero parco mezzi.

Favorire l’efficienza dei servizi

«Con questo nuovo bando abbiamo inteso strutturare e organizzare la nostra azione di sostegno alle tante realtà che sul territorio sono in prima linea, in quella che è un’attività fondamentale per il sistema del welfare – commenta il presidente Reggi -. L’adesione importante che questo Bando ha registrato favorirà l’efficienza dei servizi e una più equilibrata distribuzione delle risorse, a vantaggio di tutta la comunità e rappresenta un passo in avanti nella presa in carico di tanti soggetti fragili. Siamo consapevoli del fatto che un bisogno crescente e la necessità di rinnovo del parco mezzi, mettono a dura prova le organizzazioni».

I progetti dovevano avere per oggetto l’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118, o al trasporto sanitario e sociale dedicato a persone disabili, malati, soggetti fragili con difficoltà motorie e parzialmente o totalmente non autosufficienti. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, analizzando le domande con l’apporto delle proprie Commissioni consultive, ha elaborato una graduatoria di merito in base a dimensioni e operatività dell’organizzazione, ampiezza, anzianità e usura del parco mezzi, qualità e capacità di copertura del servizio proposto (in termini di bacino d’utenza e dimensioni del servizio), gratuità o meno dell’intervento, fino alla scelta di privilegiare mezzi con caratteristiche di sostenibilità ambientale.

I PROGETTI

Complessivamente, dei sette soggetti beneficiari dei contributi, sei sono attivi nella provincia di Piacenza e uno a Vigevano. Il Bando prevedeva tre tipologie di interventi.

Il primo era finalizzato all’acquisto di mezzi di trasporto per pronto soccorso di emergenza, e sono stati selezionate le richieste presentate dall’associazione Pubblica Assistenza di San Giorgio, dalla Croce Rossa di Piacenza e da Il Fileremo – Centro orientamento disabili di Vigevano.

Nel primo caso, si tratta del progetto Ripartiamo in sicurezza: nuova ambulanza di emergenza per San Giorgio e il territorio di Piacenza, che consentirà l’acquisto di un’ambulanza necessaria a sostituire un mezzo danneggiato da un grave sinistro. La Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino ha un bacino d’utenza di circa trentamila persone, servendo anche i comuni di Podenzano, Carpaneto, Gropparello e Pontenure.

Potenziamento per la montagna

Un potenziamento per la montagna, il progetto della Croce Rossa italiana, è volto invece a rinnovare, con un automezzo nuovo, l’autoparco dell’unità territoriale di Farini, il cui ultimo mezzo acquistato risale al 2016. Destinato a Vigevano è invece il contributo per Il Fileremo, che con il progetto Un mezzo per tutti! potrà acquisire un nuovo veicolo specificatamente progettato per il trasporto di persone con disabilità, anche su sedia a rotelle.

Il Bando prevedeva anche la possibilità di acquisto di mezzi per il trasporto sanitario. In questo ambito risulta beneficiaria la Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza, che con il progetto Acquisto automedica potrà dotarsi di un autoveicolo per il soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo, a favore della popolazione anziana e fragile, intervenendo in caso di difficoltà di accesso ai servizi sanitari soprattutto per coloro che sono non autosufficienti e privi di rete familiare.

La maggior parte delle adesioni al Bando (undici delle venti richieste totali) hanno riguardato, infine, l’acquisto di mezzi di trasporto sociale. Sono state accolte le domande di Auser Volontariato Piacenza, Pubblica Assistenza e soccorso di Caorso, Castelvetro e Monticelli e Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta.

Auser realizzerà il progetto Rinnovo e potenziamento Filo d’Argento, con l’acquisto di un veicolo di nuova generazione allestito per il trasporto di soggetti anziani, fragili e con disabilità motoria, comprese persone in sedia a rotelle.

Mobilità Sicura e Inclusiva

Mobilità Sicura e Inclusiva: un nuovo mezzo per il trasporto protetto delle persone fragili nei Comuni di Caorso, Castelvetro e Monticelli è invece l’iniziativa della Pubblica Assistenza dei tre comuni, che acquisirà un nuovo mezzo allestito per il trasporto di soggetti non autosufficienti e con disabilità, dotato di cinque posti di cui uno anche per una persona in carrozzina.

Più vicini alle persone fragili: un veicolo per la comunità è invece l’intervento della Pubblica Assistenza Val Tidone Val Luretta, anch’esso dedicato all’acquisto di un mezzo allestito per il trasporto di persone con disabilità dotato di pianale ribassato e di un sistema omologato di ancoraggio e fissaggio per una carrozzina.

L’elenco dei progetti è consultabile sul sito www.fondazionepiacenzavigevano.it

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy