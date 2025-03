ANGSA Piacenza sul 2 aprile, Giornata per la consapevolezza dell’autismo: “Servono maggiore inclusione sociale e fondi” – AUDIO

Lucia Cervato, Presidente della sezione di Piacenza di ANGSA è stata ospite di Volontariato in Onda, la rubrica quindicinale proposta da Radio Sound e Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

La sezione di Piacenza dell’Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo nasce nel 2016, dalla volontà di alcune famiglie che desiderano fare cultura sul tema. Per fare questo è importante il legame con l’Associazione nazionale e regionale di cui siamo federati. In particolare perché ci permette di avere un aggancio costante e aggiornato con le altre realtà e con esperti di tutti i livelli in fatto di autismo.

Quali sono i numeri di questa realtà

ANGSA nazionale conta 90 associazioni su tutto il territorio e segue circa 4.000 famiglie. Noi a Piacenza seguiamo 12 famiglie. Grazie alla nostra presidenza nazionale abbiamo un dialogo costante con i ministeri della sanità, della disabilità, dell’istruzione. Questo rapporto ci ha permesso di raggiungere anche importanti risultati in termini di diritti delle persone con autismo.

Quali sono i progetti in corso e le idee per il futuro?

A breve porteremo a termine tre progetti che mirano al raggiungimento di una sempre maggiore inclusione delle persone con autismo nei vari contesti di vita. Poi supportiamo quotidianamente le famiglie attraverso l’informazione sui diritti delle persone con autismo e con l’auto-mutuo- aiuto. Per il futuro vogliamo fare formazione nei luoghi abitualmente frequentati dai figli dei nostri soci e nei contesti di vita quotidiana. Poi intendiamo continuare a sostenere la Fondazione Italiana per l’Autismo, con un contributo per la ricerca sia in ambito genetico che in ambito educativo. Inoltre è importante proseguire il dialogo con le istituzioni locali e la Regione per far sentire la voce delle famiglie.

Il 2 aprile si svolge ogni anno la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007. In molte città italiane e del mondo vengono illuminati di blu i più importanti monumenti a testimonianza della vicinanza della comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie. Tutte le associazioni Angsa disseminate nel territorio italiano organizzano per quell’occasione convegni, eventi, iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione.

Noi il 2 di aprile vorremmo fosse tutti i giorni dell’anno. Comunque in questo Giornata Mondiale vogliamo portare all’attenzione pubblica e delle istituzioni le esigenze delle persone con autismo. Quindi oltre ad una sempre maggiore inclusione sociale, avere anche fondi adeguati per la realizzazione dei progetti di vita personalizzati, individualizzati e partecipati, per la ricerca genetica. Inoltre serve sempre una maggiore formazione nelle scuole per gli insegnanti, i compagni di classe e poi andrebbe aumentato lo stipendio degli educatori che sono figure fondamentali per i nostri figli.