Lotteria di Pasqua, in palio un enorme uovo da sei chili: il ricavato all’associazione Piacenza in Blu

Al via la lotteria benefica di Pasqua a sostegno dell’associazione “Piacenza in Blu”. La presentazione è avvenuta in Municipio. Era presente la presidente Laura Pedretti, accanto alla sindaca Katia Tarasconi e all’assessora al Welfare Nicoletta Corvi. Il tutto con la partecipazione delle diverse realtà che supportano la realizzazione dell’iniziativa: in prima linea Cioccolateria Bardini – per cui è intervenuta Morena Cassinelli – e Bulla Sport con il titolare Valter Bulla. E’ inoltre intervenuta la dirigente del liceo Gioia Cristina Capra.

Il primo premio della lotteria è un uovo di ben 6 chili, di finissimo cioccolato fondente firmato Bardini, quindi un premio di tutto pregio e di grande valore. Senza contare che all’interno dell’uovo il fortunato vincitore troverà una selezione di sfiziosi cioccolatini Bardini e un prezioso regalo offerto da Bulla Sport.

Come detto, il ricavato andrà a supporto di Piacenza in Blu: associazione di familiari, volontari e educatori per persone con disabilità intellettiva e/o relazionali.

Di seguito la lista di esercizi che hanno aderito all’iniziativa e nei quali è possibile acquistare il biglietto della lotteria.