Animali selvatici sempre più vicini alle città, Fabiana Ferrari: “Bisogna valutare ogni singolo caso” – AUDIO

Animali selvatici sempre più vicini alle città, Fabiana Ferrari: “Bisogna valutare sempre il singolo caso”. La responsabile del Piacenza Wildlife Rescue Center, è intervenuta commentando una notizia, diventata virale sui social, giunta da Bologna. Infatti nella città delle Due Torri, a pochi passi dalla nota e trafficata via Saragozza, a notte fonda è stata testimoniata la presenza di un giovane cervo. (Video del Resto del Carlino).

Negli ultimi anni – spiega la Dottoressa Ferrari – quello che è aumentato è anche il grado di sensibilità dei cittadini. In particolare sono sempre più attenti e spesso riescono a immortalare questi animali all’interno dei centri urbani. Soprattutto di notte un animale può uscire dall’ambiente naturale e attraversare delle aree urbane. Bisogna sempre valutare il singolo caso e i fattori che possono portare gli animali ad attraversare paesi e città. Possono essere anche fattori di origine umana.

Umana per quali motivi?

Ad esempio penso alle volpi che si avvicinano alla città alla ricerca di cibo, quindi bisogna stare attenti alle gestione dei rifiuti. Non è il caso del cervo perché la specie si alimenta di tutt’altro. Ci sono diversi motivi e ragioni però, come dicevo, ogni singolo caso è sempre bene valutarlo anche a seconda del periodo dell’anno.

Come si deve comportare il cittadino?

Non bisogna mai cercare un approccio con questi animali, ma lasciargli una via di fuga indispensabile per tornare al loro ambiente naturale. Soprattutto non bisogna dargli del cibo. Una cosa che purtroppo spesso invece si vede.

Animali selvatici sempre più vicini alle città, Fabiana Ferrari: AUDIO INTERVISTA