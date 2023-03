Campagna Amica protagonista a “Buon Vivere”, dal focus sulla sicurezza alimentare ai laboratori per bambini

Coldiretti Piacenza sarà grande protagonista questo fine settimana a Piacenza Expo, in occasione dell’apertura di Buon Vivere, la 15esima Mostra mercato di enogastronomia, che si svolge in contemporanea con Apimell e Seminat da venerdì 3 a domenica 5 marzo.

“Piazza Coldiretti” nel Padiglione 2 sarà teatro da venerdì a domenica di molti eventi, quali convegni, laboratori, show cooking e degustazioni tutti dedicati al buon cibo di qualità, in stretta collaborazione con gli esperti del settore e le aziende della rete di Campagna Amica.

Incontro con Dennis Calanca

Nella mattinata d’avvio dell’appuntamento fieristico, Coldiretti Piacenza organizza un interessante approfondimento grazie all’intervento di Dennis Calanca, referente delle Politiche Economiche, Sviluppo Filiere e Sicurezza Alimentare di Coldiretti Emilia Romagna, che parlerà dell’etichettatura nutrizionale, illustrando in merito la posizione di Coldiretti, da anni impegnata nella battaglia per la trasparenza dell’origine al consumatore, ma anche le novità introdotte dal primo gennaio 2023 con l’obbligo dell’etichetta ambientale.

Nel corso della giornata di venerdì sono previsti inoltre i coordinamenti di Coldiretti Donne Impresa e di Coldiretti Giovani Impresa con gli interventi della responsabile Francesca Bertoli Merelli e del delegato Davide Minardi. Interverranno inoltre il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Andrea Degli Esposti e il segretario Sergio Tardani, che venerdì alle 14 parlerà della rete di Campagna Amica.

Un fine settimana ricco di eventi

Tutto il fine settimana sarà inoltre arricchito da eventi a cura delle aziende di Campagna Amica presenti in piazza Coldiretti, con degustazioni.

Nello specifico, parteciperanno la società agricola Podere Paganini con vini e miele, Green Dog Brewery con le agri-birre, la società agricola La Pagliara che propone farine e vini, l’azienda agricola di montagna di Francesco Chinosi con patate, patatine fritte, farine e prodotti da forno, ma anche i gelati di Campagna Amica a cura di Mil Sabores e i tartufi toscani dell’azienda Agricola Simone Mori “Lunigiana Tartufo”.

Di particolare rilievo l’iniziativa organizzata alle 16 di sabato insieme all’associazione degli apicoltori piacentini Apap, con l’assaggiatore Marco Valentini che guiderà la degustazione di miele abbinata al gelato, al vino e ai formaggi della Latteria Sociale Stallone, Molino Fuoco e Cascina Bordonazza.

Appuntamento anche per i più piccoli, grazie alla presenza dei laboratori di MasterKids Italia nelle mattinate di sabato e domenica dalle 10 alle 12, con i piccoli cuochi che si cimenteranno nella preparazione dei pisarei e fasò e delle tagliatelle sabato e nei maltagliati agli aromi e gnocchetti rossi domenica.

Per informazioni e per prenotare la partecipazione del proprio bambino agli eventi è necessario contattare il 335-5330455.

Raccolta firme contro il cibo sintetico

A Buon Vivere proseguirà infine la raccolta firme della petizione per promuovere la legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione in Italia del cibo sintetico. Si tratta di un’iniziativa con la quale Coldiretti vuole fermare una pericolosa deriva che mette a rischio il futuro della cultura alimentare nazionale, delle campagne e dei pascoli e dell’intera filiera del buon cibo Made in Italy, che già si trova a far fronte ai cambiamenti climatici con la siccità e ai rincari continui.