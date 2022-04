Anniversario della polizia, dalla pandemia alla crisi internazionale: “Una polizia capace di adeguarsi alle sempre nuove esigenze”. Crescono maltrattamenti in famiglia e violenze contro le donne – AUDIO e FOTO

170esimo anniversario della polizia di Stato, la cerimonia questo pomeriggio in forma ridotta, alla scuola allievi di viale Malta. Nel 2021 un aumento dei reati predatori in città, ma allo stesso tempo sono aumentati anche gli arresti. Quella di oggi, spiega il questore Filippo Guglielmino, è una polizia che si deve saper adattare a sempre nuove e importanti esigenze: “Stiamo uscendo da una pandemia e stiamo già vivendo una crisi internazionale gravissima in Europa e anche nel nostro paese, quindi anche la tutela della sicurezza pubblica si deve modulare secondo queste esigenze sempre mutevoli”.

Ma la festa della polizia è anche l’occasione per tracciare un bilancio. Bilancio che si direbbe positivo dal momento che i reati in generale appaiono tutti in diminuzione per quanto riguarda la provincia. Confrontando il periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 col periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021, i reati in generale sono in calo dell’11%. Calano i reati contro la persona (come aggressioni, lesioni e minacce) scendono del 13%, mentre quelli contro il patrimonio del 21%. I reati legati allo spaccio di droga calano del 39%.

Lettura differente, però, se si guarda al solo Comune di Piacenza. I reati contro la persona salgono del 19,6%, quelli contro il patrimonio del 19,92%. Crescono i furti in abitazione (22,8%), crescono esponenzialmente i furti con strappo (125%). Anche per quanto riguarda il capoluogo, invece, diminuiscono i reati legati alla droga (-15,78%).

Confrontando il periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 con il periodo 01.04.2021 – 31.03.2022 aumentano le richieste di intervento al centralino della questura e aumentano anche gli arresti: 44 in più quelli eseguiti dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, 6 in più quelli effettuati dalla Squadra Mobile. Crescono anche le denunce e le altre misure cautelari.

Aumentano i casi di maltrattamenti in famiglia (+32), i casi di violenza sessuale (+15) e i casi di stalking (+12).