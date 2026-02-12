Anpas in servizio alle Olimpiadi invernali, il piacentino Enrico Vigilante: “Esperienza bellissima e molto gratificante”

Una presenza significativa di ANPAS Croce Bianca di Piacenza alle Olimpiadi di Biathlon ad Anterselva: il volontario Enrico Vigilante ha infatti trascorso una settimana al campo base di Rasun di Sotto, allestito dalla Croce Bianca di Bolzano, per supportare la gestione dei pasti e della logistica a servizio del personale impegnato nelle gare.

Il piacentino Enrico Vigilante

Tra i presenti sul posto anche il piacentino Enrico Vigilante, insieme a un volontario della Pubblica Assistenza Castenaso. L’attivazione dei volontari è stata gestita da ANPAS Nazionale in collaborazione con Samaritan International, valorizzando la partecipazione di operatori provenienti da più Paesi.

Il campo, situato nei pressi della caserma dei vigili del fuoco di Rasun, è stato allestito dalla Croce Bianca di Bolzano con l’obiettivo di garantire pasti e supporto logistico al personale impiegato nelle competizioni. Tra giornate di gare e allenamenti, si distribuiscono mediamente 140-150 pasti al giorno, oltre alla preparazione di sacchetti picnic per chi non rientra a pranzo.

Il campo base è dotato di moduli cucina, lavastoviglie, lavatrice, unità abitative, bagni, docce, tenda relax e tutta la logistica necessaria, come celle frigorifere e generatori.

Volontari Anpas da tutta Italia

A supporto della Croce Bianca di Bolzano operano volontari ANPAS provenienti da tutto il territorio nazionale, insieme a colleghi internazionali provenienti da Austria, Francia e Lituania: complessivamente 20-25 volontari impegnati nella gestione del campo. Paolo Rebecchi, Coordinatore per la provincia di Piacenza e membro del Direttivo Nazionale, ha espresso soddisfazione per questo servizio a favore della popolazione.

Un plauso va anche ai riferimenti di ANPAS Servizio di Protezione Civile del territorio Mauro Prati e Oreste Guglielmetti, che supportano l’evento in aspetti organizzativi.

“Un’esperienza gratificante”

«È stata un’esperienza bellissima e molto gratificante», ha raccontato Vigilante. «Sono felice che ANPAS Croce Bianca di Piacenza abbia potuto essere presente e dare il proprio contributo in un contesto internazionale come questo. Vedere come ogni volontario, italiano e straniero, collabori con dedizione per garantire il supporto a chi lavora nelle gare è stato davvero emozionante».

La partecipazione di Vigilante e della Croce Bianca di Piacenza dimostra ancora una volta l’impegno e la professionalità dei volontari locali, capaci di operare anche a livello nazionale e internazionale, portando con sé lo spirito di solidarietà e servizio che da sempre li contraddistingue.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy