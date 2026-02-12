Luce e Gas, attivazioni indesiderate. Federconsumatori Piacenza: “Analizzare sempre i contratti prima di firmare” – AUDIO

Negli ultimi tempi stanno crescendo le segnalazioni di cittadini che lamentano problemi legati ai contratti delle forniture di luce e gas. In particolare dicono di essersi trovati un cambio di gestore a loro insaputa. Purtroppo sono ancora numerose le persone che proseguono a sottoscrivere offerte senza dare particolare attenzione a quello che firmano o utilizzando canali poco sicuri.

Capita sempre più sovente di cadere in queste situazioni – commenta Erisa Dakoli di Federconsumatori Piacenza – non solo alle persone più fragili, ma un po’ in tutte le fasce d’età. Cittadini che a un certo punto non ricevono più le loro solite fatture e quindi iniziano a preoccuparsi, per poi scoprire di non essere più clienti di quello che pensavano fosse il loro gestore.

Attenzione anche alle mail sospette, dove a volte si trovano informazioni poco chiare e si cade nella tentazione di chiamare numeri telefonici con operatori che invitano l’utente a sottoscrivere un nuovo contratto.

Un’altra problematica diffusa riguarda l’arrivo di telefonate da parte di persone che si spacciano per il proprio gestore, quindi si tende a dare fiducia all’interlocutore.

Quello che diciamo sempre – prosegue Erisa Dakoli – è che se il gestore ha già tutti i dati del cliente, non lo chiama per avere questi riferimenti, quindi va fatta molta attenzione.

Prendersi il giusto tempo prima di firmare qualsiasi cosa

Alcuni utenti hanno riferito di aver dato il proprio consenso per ottenere uno sconto in bolletta, ritrovandosi però successivamente clienti di un altro gestore, senza aver compreso che la firma avrebbe comportato il trasferimento delle utenze.

Purtroppo può succedere nel senso che non dovrebbe essere la norma, ma può capitare perché magari il proponente si presenta con i dati del passaggio a un altro gestore. Poi se il cittadino non se ne accorge e passa del tempo, successivamente non può nemmeno usufruire dei 14 giorni per il diritto di ripensamento.

Che consiglio possiamo dare?

Se ricevete una telefonata in cui c’è una proposta esplicita di un nuovo contratto, di chiederne una copia per visionarlo prima di firmare o dare assensi. Quindi va letto attentamente e con calma. Va fatta attenzione ai contratti da firmare troppo velocemente, magari con chi ci dice che l’offerta sta per scadere, oppure con proposte un po’ troppo allettanti. Sono casi in cui stare particolarmente accorti.

