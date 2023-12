Anziana avvicinata da un gruppo di malintenzionati, agita il bastone e li mette in fuga

Importunata da un gruppo di sconosciuti, con ogni probabilità malintenzionati, 93enne li mette in fuga col bastone. I fatti sono accaduti questa mattina a Castel San Giovanni. La donna stava camminando nei pressi della stazione quando è stata avvicinata da alcuni giovani, quattro in tutto. L’anziana ha capito subito che non c’era da fidarsi e inizialmente ha tentato di non dare loro corda.

Ma i quattro si sono fatti ancora più insistenti e a quel punto l’anziana ha reagito. Ha puntato contro di loro il bastone da passeggio che portava con sé e ha iniziato a intimare loro di lasciarla stare. A quel punto, il gruppetto si è dileguato.