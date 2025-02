Anziano soccorso e auto rubata rintracciata, Polizia locale: “Fondamentale la collaborazione coi cittadini”

Perde l’orientamento e non ricorda più la strada per fare ritorno a casa. Così un uomo di 89 anni è stato soccorso dalla Polizia Locale di Piacenza, dopo che la centrale operativa del Comando di via Rogerio aveva ricevuto la richiesta di aiuto da parte di un cittadino, residente nella zona di via Cella, che segnalava la presenza nel proprio cortile di una persona apparentemente disorientata. Il fatto risale al pomeriggio di mercoledì 5 febbraio.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno subito accertato le condizioni di salute dell’anziano e, colloquiando con lui, son riusciti ad ottenere informazioni sull’indirizzo della sua abitazione. L’uomo è stato accolto sull’auto di servizio e riaccompagnato a casa, alla Besurica, dove è stato affidato alle cure dei parenti.

Rintracciata un’auto rubata

Nella stessa giornata, una pattuglia ha riconsegnato alla legittima proprietaria un’auto di cui, nell’ottobre scorso, era stato denunciato il furto. Il veicolo aveva destato sospetti in un cittadino che ha contattato il Comando di Polizia Locale per segnalarne la sosta, da diverso tempo, nella medesima posizione, in via Guglielmo da Saliceto. Gli agenti intervenuti sul posto, al termine dei dovuti accertamenti, hanno scoperto che sul mezzo pendeva una denuncia per furto presentata lo scorso ottobre da una piacentina, alla quale l’auto è stata riconsegnata.

L’importanza della collaborazione

Il Comando di Polizia Locale di Piacenza ricorda “l’importanza e la fruttuosità delle segnalazioni che ogni giorno provengono dai cittadini alla centrale operativa, che risponde tutti i giorni, dalle 6.30 all’1.30, al numero 0523.7171.

Nel corso del 2024 sono state 26.314 le richieste di intervento ricevute, con conseguenti iniziative messe in atto dalle pattuglie e dai nuclei specialistici, mentre superano già quota 2000 quelle pervenute nel primo mese del 2025. Gran parte di queste provengono quotidianamente da 34 Gruppi di vicinato attivi su tutto il territorio comunale e coordinati dal Nucleo frazionale e di vicinato, impegnato nell’ultimo anno a gestire 730 segnalazioni, garantendo anche 182 interventi grazie alla chat dedicata ai commercianti del centro storico”.