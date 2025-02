Smog, Legambiente Piacenza: “Le limitazioni aggiuntive non bastano, cominciamo a ridurre la velocità dei mezzi in autostrada” – AUDIO

Smog, Legambiente Piacenza: “Le limitazioni aggiuntive non bastano, serve aggredire il problema”. In città è scattata nuovamente l’emergenza legata al superamento dei livelli di Pm10. Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, pertanto, si sono estese anche ai mezzi diesel Euro 5 le consuete restrizioni al traffico veicolare già in atto, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, per le tipologie di mezzi più inquinanti.

Smog, a Piacenza quaranta sforamenti in un anno: in regione peggio di Piacenza solo Modena.

“Le limitazioni non sono sufficienti – commenta Laura Chiappa Presidente di Legambiente Piacenza – lo stiamo dicendo da diverso tempo. Anche se l’aria è leggermente migliorata su alcuni parametri, questo anche grazie alle misure che sono state prese a livello regionale e interregionale, quello che bisogna fare è aggredire il problema. Intanto durante le fasi di emergenza non basta abbassare il riscaldamento delle case, che tra l’altro è difficilmente controllabile, ma bisogna intervenire fortemente su alcuni settori che influiscono moltissimo. Per esempio adesso ci sarebbe la possibilità di un accordo con la società autostrade per far ridurre, nelle giornate di emergenza, la velocità dei mezzi. Si tratta di una soluzione che abbassa notevolmente l’inquinamento derivato dal traffico.

Quali altri interventi si potrebbero attuare subito?

Ad esempio prendere degli accordi con le industrie più inquinanti per modificare le emissioni. Poi cominciare ad approntare parcheggi scambiatori. Adesso abbiamo soltanto quello della Galleana, bisogna farne almeno uno all’anno collegato con comode navette verso il centro della città.

Noi cittadini facciamo abbastanza?

Guardando la quantità di traffico che gira a Piacenza, purtroppo no, i segnali non sono forti. Però siamo una città che va tantissimo in bicicletta, questo bisogna riconoscerlo, però usiamo tanto anche le automobili. Dobbiamo impegnarci perché una città intasata di auto non solo non tutela la salute, ma non permette a tutti di vivere meglio. Pensiamo alle situazioni che ci sono davanti alle scuole, bisogna chiudere assolutamente, magari rilanciando il Pedibus.

