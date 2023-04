L’Aperidop delizia i palati a Portofino, salumi piacentini protagonisti nel borgo ligure

Nella Piazzetta di Portofino, uno dei luoghi più suggestivi della nostra bella Italia, è stato presentato l’”APERIDOP Piacentino”. E’ avvenuto nell’ambito della rassegna “Palato fino a Portofino”, dedicata alle eccellenze enogastronomiche dell’Emilia-Romagna,che si è svolta sabato e domenica nell’attraente borgo ligure.

Daniele Reponi “un po’ Oste, un po’ Salumiere” come ama lui ama definirsi, ha proposto per l’occasione tre sue innovative preparazioni. Soluzioni ideali per il classico rito dell’aperitivo, dove la “Coppa piacentina, il Salame piacentino e la Pancetta piacentina”, tre prodotti rigorosamente DOP, sono stati gli ingredienti principali dei gustosissimi panini che tanti turisti, moltissimi stranieri, hanno potuto gradire.

Ancora una puntata del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini in Liguria che, partecipando alla bella iniziativa “Palato fino in Portofino”, ha avuto modo di far conoscere, apprezzare e valorizzare i tre salumi orgoglio della terra piacentina.

Di seguito le tre ricette:

Coppa piacentina DOP, giardiniera, cacio del Po.

Pancetta piacentina DOP, Grana Padano, rapa rossa in agrodolce.

Salame piacentino DOP, cavolo cappuccio viola marinato in aceto di mele, mela verde.

Consorzio Salumi DOP Piacentini

Unico in Italia ad avere ottenuto la Denominazione di Origine Protetta per ben tre prodotti, Coppa Piacentina, Pancetta Piacentina e Salame Piacentino, frutto di un’arte millenaria. Il Consorzio Salumi Piacentini nasce e si sviluppa come efficace strumento per la difesa della qualità e per la valorizzazione di così preziose leccornie. Sorto nel 1971 con sede presso la locale Camera di Commercio, annovera oggi ben 11 aziende produttrici. Nel 2007 è stato costituito il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP piacentini e con il D.M. del 15.02.2008 è stato incaricato per la tutela, promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi ai Salumi Piacentini DOP.