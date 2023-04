Variante alla Statale 45, Anas: “Nessun abbattimento di immobili, progetto volto a ridurre le occupazioni delle singole pertinenze”

A Travo si è tenuto un incontro in merito alla tanto discussa variante alla Statale 45 che Anas vorrebbe costruire in Val Trebbia. Un’opera discussa dal momento che, secondo alcuni residenti, prevede l’esproprio di oltre 300 beni privati, tra case e giardini. In sostanza i residenti avrebbero ricevuto lettere che annunciano il futuro esproprio del proprio bene: alcuni vedrebbero il giardino ridotto, altri la casa parzialmente abbattuta e ridotta di dimensioni.

Al termine di questo incontro, Anas ha inviato una nota che di seguito pubblichiamo integralmente. All’interno di questa nota, Anas affronta anche il tema degli espropri.

Da una parte Anas smentisce i timori.

“Non è previsto alcun abbattimento di immobili ad eccezione di un locale accessorio di modeste dimensioni“.

Dall’altra spiega: “Le comunicazioni, inviate in ottemperanza alla normativa, sono parte di un più ampio procedimento per il quale Anas ha, da tempo, affinato un dettaglio progettuale volto a ridurre, per quanto possibile, le occupazioni definitive delle singole pertinenze“.

Espropri Statale 45 – La nota di Anas

Anas ha preso parte all’incontro tecnico promosso dai comuni di Travo e Rivergaro relativo al progetto di messa in sicurezza e potenziamento della strada statale 45 “di Val Trebbia” nel tratto compreso tra Cernusca (km 110,300) e Rivergaro (km 121,500).

Alla riunione, tenutasi presso il Comune di Travo, hanno partecipato Lodovico Albasi Sindaco di Travo, Pietro Martini Vicesindaco di Rivergaro, Aldo Castellari Commissario Straordinario di Governo dell’opera, e i tecnici Anas che curano la progettazione.

Il progetto spiegato da Anas

L’intervento – spiega Anas – è caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale. Costituisce il completamento dell’ammodernamento del più ampio itinerario compreso tra Bobbio e Piacenza. Consentirà l’innalzamento degli standard di sicurezza mediante l’allargamento della sede stradale esistente. Non solo. E’ in programma anche la rettifica di numerose curve oltre alla realizzazione di 6 rotatorie con la funzione di messa in sicurezza degli accessi consentendo le manovre di inversione di marcia.

Nel corso della riunione è stato presentato il progetto definitivo che vede un investimento complessivo di circa 191 milioni di euro. Il progetto è stato recentemente valutato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS. Sono state analizzate nel dettaglio le richieste e le osservazioni avanzate nell’Ambito del Procedimento Unico Ambientale. Osservazioni che riguardano tra gli altri il numero e la posizione delle rotatorie, gli attraversamenti pedonali, le piste ciclabili e le fermate del trasporto pubblico locale. Il tutto in previsione dell’avvio della Conferenza dei Servizi per l’acquisizione degli ulteriori pareri e autorizzazioni.

Variante Statale 45 – Anas, il tema degli espropri

Nel corso dell’incontro Anas ha dettagliato la procedura, attivata lo scorso 29 marzo, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. Le comunicazioni, inviate in ottemperanza alla normativa, sono parte di un più ampio procedimento. Procedimento per il quale Anas ha, da tempo, affinato un dettaglio progettuale volto a ridurre, per quanto possibile, le occupazioni definitive delle singole pertinenze.

In particolare è stato chiarito che non è previsto alcun abbattimento di immobili ad eccezione di un locale accessorio di modeste dimensioni.

Al termine dell’incontro, in piena sintonia con i comuni di Travo e Rivergaro, su invito dei Sindaci e con l’obiettivo della massima condivisione con il territorio, Anas organizzerà specifici incontri per illustrare i dettagli progettuali e le conseguenti occupazioni definitive delle singole pertinenze con le persone interessate dal procedimento. Le modalità e le date per fissare tali incontri verranno rese note con congruo anticipo.