Aperitivo in Musica, il 6 novembre con gli amici della Lirica. Ospite il Maestro Francesco Amoroso

Aperitivo in Musica, il 6 novembre con gli amici della Lirica alle ore 17 in via San Nazzario 7.

Il grande consenso ottenuto per gli incontri sull’opera lirica che proposti lo scorso anno sono stati di stimolo agli Amici della Lirica per intraprendere un nuovo percorso. Il primo appuntamento è dedicato ad un’esplorazione del mondo vocale, tramite l’ascolto di dischi in vinile o del pianoforte, davanti ad un ottimo aperitivo.

Ospite il Maestro Francesco Amoroso che farà da guida alla degustazione vocale attraverso l’ascolto di voci del passato e del presente per meglio comprenderle nella loro evoluzioni stilistiche, estetiche ed interpretative.

L’ingresso è libero, sino ad esaurimento posti con precedenza ai soci degli Amici della Lirica, con prenotazione obbligatoria al fine di poter organizzare l’aperitivo.

Gian Francesco Amoroso

E’ nato a Milano nel 1981 e si è diplomato in pianoforte al

conservatorio G. Nicolini di Piacenza e in clavicembalo e tastiere storiche al conservatorio

G. Verdi di Milano.

Successivamente si è diplomato in direzione d’orchestra all’Italian Conducting Academy di

Milano sotto la guida del maestro Gilberto Serembe.

Da sempre appassionato di musica vocale da camera, si è perfezionato nel repertorio

liederistico presso il Mozarteum Academy School di Salisburgo dimostrando una

particolare predilezione per Mozart, Schubert e Wolf.

Ha inciso, col soprano Beatrice Palumbo, l’integrale delle liriche da camera di Vittore

Veneziani per la casa discografica Tactus; col soprano Lorna Windsor un CD dedicato al

repertorio cameristico americano del Novecento e Contemporaneo per la casa

discografica Da Vinci Classic e per la Kicco Music un CD dedicato al repertorio

cameristico del primo Novecento italiano.

Ha tenuto concerti in qualità di solista e maestro accompagnatore in Italia e all’estero

(Austria, Svizzera, Montenegro, Bulgaria).

È stato direttore del gruppo vocale Dona nobis e ha collaborato in qualità di maestro

preparatore col Coro della Cappella Musicale di San Marco di Milano.

Ha inoltre frequentato il corso AMA – Attività Musicale Autonoma e Autoimprenditorialità,

master in management presso l’Accademia del Teatro alla Scala, ottenendo il diploma di

merito.

Parallelamente si è laureato in Musicologia e beni musicali presso l’Università degli Studi

di Milano con una tesi in drammaturgia musicale sul Mameli di Ruggero Leoncavallo

(relatore: professor Emilio Sala) pubblicata nel 2008 sulla rivista «AAA-TAC» (Acoustical

Arts and Artifacts – Technology, Aesthetic and Communication) della Fondazione Cini di

Venezia, successivamente ha conseguito la laurea magistrale col massimo dei voti e la

lode, presso il medesimo ateneo, con una tesi sul melologo Parisina di Vittore Veneziani

messo in scena nell’agosto 2008 nell’ambito della nona edizione del festival «Le notti

malatestiane» di Rimini.

Ha pubblicato un metodo antologico per pianoforte in due volumi per la casa editrice

Ricordi, è autore della monografia Cesare Melzi, storia e memorie di un artista

piacentino (Associazione Piacenza Arte, 2011) e dei cataloghi tematici delle composizioni

del violinista Antonio Bonazzi (1754-1802) e del pianista Emmanuele Borgatta

(1809-1883).

Collabora in qualità di critico musicale per la rivista on-line Le Salon Musical.

Dal 2012 è docente di Storia della musica e Drammaturgia musicale presso il Centro

Europeo per gli Studi in Musica e Acustica di Bioggio (Lugano-Svizzera) e ha tenuto dei

cicli di Storia della musica presso la Radio Televisione Svizzera Italiana.