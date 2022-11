Escrementi di topi, insetti morti e cibo scaduto: nei guai locale in Val d’Arda. Sequestrati oltre 300 chili di carne

Ancora un ristorante chiuso temporaneamente nel Piacentino per condizioni igieniche carenti. Questa volta siamo in Val d’Arda. Escrementi di roditori e carcasse di insetti. E’ quanto hanno trovato i carabinieri del Nas durante un controllo sulla sicurezza alimentare in un ristorante-bar in provincia di Piacenza.

I militari hanno inoltre sequestrato 310 kg di materie prime e semilavorati alimentari (carne, prodotti da forno, riso e farina), dal valore commerciale di circa 6.000 euro, in parte privi di indicazioni sulla rintracciabilità e in parte decorsi di validità.

Nei menu non c’erano poi indicazioni su allergie o intolleranze alimentari né il luogo esibiva attestati di formazione per personale alimentarista relativa a due dipendenti. Al legale rappresentante sono state fatte multe per 3.000 euro e l’Ausl di Piacenza ha disposto la sospensione immediata dell’attività di ristorazione, impartendo prescrizioni per il ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie.