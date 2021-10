Aperta la prevendita per Bakery Piacenza-Pistoia Basket

Bakery Piacenza comunica che è ufficialmente aperta la prevendita per la 3a Giornata stagione 2021/2022 serie A2 Old Wild West: Bakery Piacenza vs Pistoia Basket.

-Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18:00

-PalaBakery, Largo Ercole Anguissola, 29122 Piacenza, Italia

Per tutti i non abbonati i biglietti saranno acquistabili tramite il circuito Eventbrite con pagamento elettronico o ritiro alla biglietteria dell’evento.



Ingresso Intero Over18: 12 €

Ingresso Ridotto Under18: 7 €

Per accedere all’impianto sarà necessario possedere

Certificazione Green Pass in corso di validità oppure Tampone Negativo nelle ultime 48 ore

Temperatura corporea < 37,5°



Apertura cancelli e Biglietteria dalle ore 17:00 del 17/10/2021