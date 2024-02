Biglietti omaggio per Apimell, Seminat e Buon Vivere

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Apimell, Seminat e Buon Vivere” in programma dal 1 al 3 marzo 2024 a Piacenza Expo.

APIMELL La fiera di riferimento per l’apicoltura internazionale compie 40 anni!

Dall’1 al 3 marzo 2024 a Piacenza Expo in contemporanea a:

SEMINAT – mostra mercato di piante e fiori

BUON VIVERE – salone eno-gastronomico

ORARI

venerdì e sabato dalle 9.00 alle 18.30

domenica dalle 9.00 alle 18.00

Attenzione: le biglietterie della fiera apriranno alle ore 8.00 per permettere un miglior deflusso di eventuali code. L’accesso alla fiera sarà consentito dalle ore 9.00

L’accesso ai cani è consentito, ad esclusione del settore alimentari, muniti di guinzaglio e museruola.

APIMELL risponde alle esigenze degli operatori europei del settore.

APPUNTAMENTO ANNUALE per chi, in concomitanza con l’inizio della stagione apistico, ricerca tutte le possibili soluzioni tecniche ed operative per l’allevamento e la cura delle api, la produzione, la trasformazione e il confezionamento dei prodotti dell’alveare.

Essenziale PUNTO DI INCONTRO PER INFORMARSI E AGGIORNARSI sullo stato e sulle prospettive del settore, grazie a un qualificato programma convegni organizzato in collaborazione con le più importanti associazioni del mondo apistico: UNAAPI – Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani, FAI – Federazione Apicoltori Italiani, AIAAR – Associazione Italiana Allevatori Api Regine, AMI – Ambasciatori dei Mieli, CONAPROA – Consorzio degli Apicoltori, MIC – Miele in Cooperativa, Osservatorio del miele e APAP – Associazione Apicoltori Piacentini.

VETRINA COMPLETA di prodotti naturali dell’alveare per usi alimentari, cosmetici e curativi.

APIMELL FESTEGGIA 40 ANNI!

Tutta la filiera dell’apicoltura professionale si dà appuntamento alla 40°° edizione di APIMELL, dalL’1 al 3 marzo 2024, per la più importante e qualificata mostra-mercato dedicata ai prodotti, alle attrezzature e alle tecnologie per l’apicoltura di tutta Europa. Un evento fieristico animato da professionisti del settore, ma aperto e dedicato anche al grande pubblico. Una fiera che conterà su più di 140 espositori diretti provenienti anche da Australia, Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia e Ungheria.

L’edizione 2024 della mostra è pronta ad accogliere aziende, operatori e visitatori dall’ 1 al 3 marzo negli spazi di Piacenza Expo per promuovere le novità del settore e offrire come ogni anno la sede più autorevole dove informarsi, aggiornarsi e cogliere opportunità di crescita.

Una tre giorni dove le parole chiavi saranno sostenibilità, ambiente, biologico e qualità unite alle tecnologie smart a supporto delle fasi di produzione. Non mancheranno i convegni e le assemblee da sempre fulcro attrattivo per gli apicoltori che si confronteranno con i temi di maggiore attualità come i costi energetici e quelli delle materie prime.

Essere presente alla quarantesima edizione significa qualificarsi come operatore appassionato e attento al settore in tutti i suoi aspetti. L’esperienza fieristica regala infatti momenti di aggiornamento professionale e opportunità di rinnovamento delle attrezzature e delle soluzioni per l’attività apistica.

A corollario della parte tecnologica troveranno spazio i trasformatori con i prodotti dell’alveare, le degustazioni di mieli poliflora, mieli monoflora, mieli tipici e pregiati, polline, propoli, cera vergine, gelatina reale, prodotti per l’erboristeria e la cosmetica. Uno shopping naturale che incontra da sempre i favori anche del consumatore finale.

Il format di APIMELL abbina agli incontri professionali la possibilità di concludere acquisti direttamente con i principali produttori di attrezzature e prodotti per l’apicoltura moderna. L’evento è patrocinato da tutte le associazioni nazionali di settore che trovano a Piacenza il luogo ideale per incontri e assemblee.

A completamento della manifestazione due saloni collaterali e complementari: il mondo di Seminat appuntamento con il giardinaggio e la floricoltura si affiancherà alla kermesse enogastronomica di Buon

Vivere da sempre improntata sulle proposte della buona tavola italiana.

MOSTRA MERCATO INTERNAZIONALE DI APICOLTURA, DEI PRODOTTI E DELLE ATTREZZATURE APISTICHE

Seminat

Seminat-Piante fiori e frutti della terra si svolgerà nei giorni 1-2-3 Marzo 2024 in contemporanea con Buonvivere, mostra mercato dei prodotti tipici di qualità e Apimell-Mostra internazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche. Seminat, alla sua 41a edizione è la mostra-mercato dedicata agli amanti del giardinaggio, del florivivaismo e dell’orticoltura. I visitatori potranno trovare piante ornamentali e da frutto, sementi, attrezzature e stru- menti da lavoro per orti e giardini e tutte le principali e più importanti novità del florovivaismo, proprio alla vigilia della nuova “stagione verde”.

Seminat 2024 sarà arricchito da una serie di seminari tematici e da corsi di tecnica giardiniera e di manutenzione del frutteto; lezioni teorico-pratiche gratuite, incentrate su un approccio informativo e introduttivo, per apprendere le nozioni base della potatura, conoscere le tecniche di taleaggio e riscoprire frutti ed essenze antiche ormai dimenticate.

Buon Vivere

BuonVivere oltre ad essere ovvia e naturale vetrina delle produzioni tipiche piacentine, si apre anche alle tipicità e ai prodotti di altri territori con l’obiettivo di consentire nuove e “gustose” conoscenze e di ampliare i mercati di riferimento, e promuovere le produzioni della tradizione enogastronomica italiana.

BuonVivere diventa un percorso che si pone come “mission” la valorizzazione, diffusione e promozione delle variegate culture che animano le terre del nostro paese. Laddove terre sta a significare quei mille prodotti agroalimentari, tipici locali, “cavati” dalla terra e trasformati in cibi e piatti che meritano di essere conosciuti da tutti.

La mostra si rivolge al consumatore finale moderno, che non accetta più di comprare a scatola chiusa, ma sceglie con competenza ed attenzione alla qualità.