Samuelli di Confesercenti: “Grande distribuzione, logistica e la questione parcheggi, tra i temi portati in Commissione” – AUDIO

Samuelli di Confesercenti: “Ci sono criticità generali e specifiche del nostro territorio che riguardano il commercio. Abbiamo segnalato problemi che riguardano temi come la grande distribuzione, la logistica, qualità della aria e le difficoltà sui parcheggi”. Le associazioni di categoria hanno fatto il punto sulla situazione post Covid del settore nella Commissione Consiliare in vista dell’elaborazione del nuovo Pug.

Sulla grande distribuzione – commenta il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli – c’è un triste primato regionale a livello di metri quadri per abitanti. Abbiamo segnalato criticità sulla logistica, perché servirebbe una buona logistica e non solo delle scatole in cui andare a stoccare delle merci. Poi c’è il problema atavico legato ai parcheggi.

Avete portato anche possibili soluzioni

Sì, alcune proposte che riteniamo importanti. In particolare abbiamo detto che sarebbe utile stringere la ZTL e aumentare la pedonalizzazione. Abbiamo riscontrato che ormai si tratta di una ZTL molto sulla carta che possiamo definire “colabrodo”. Va poi fatta una riflessione sulla concessione di nuove aree legate alla logistica. In particolare perché dovrebbero essere consentite esclusivamente quelle propriamente manifatture del terziario avanzato.

Sui parcheggi?

Abbiamo segnalato criticità come dicevo prima, ma anche delle possibili soluzioni. In centro ci sono più di 700 stalli a strisce bianche che non hanno ricambio. Sarebbe utile, dando priorità ai residenti, che fossero a strisce blu. Il problema della stazione, con il parcheggio che viene utilizzato per il ricovero di mezzi che rimangono per settimane nonostante una necessità di posti impellente.

Avete anche chiesto di essere riascoltati

Si, perché una seduta è molto limitativa rispetto alla complessità e vastità degli argomenti che riguardano il settore.

