Appartamento in via Roma utilizzato dai pusher come base, nei guai anche il proprietario di casa

Lo scorso 7 marzo, la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha tratto in arresto due spacciatori di origine albanese, di cui uno irregolare, individuati dopo una prolungata e difficoltosa attività di osservazione e pedinamento in città. La base dei due spacciatori era un appartamento sito in via Roma. Una notizia che avevamo già pubblicato, ma ci sono sviluppi.

Gli arresti

Gli arresti erano scattati dopo una cessione di cocaina ad un cliente, e gli spacciatori erano in possesso di più di 30 grammi di cocaina divisi in dosi, oltre che di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e circa 1700 euro in contanti. Gli arrestati erano in possesso anche delle chiavi dell’appartamento, all’interno del quale era presente anche parte della sostanza stupefacente da spacciare.

I due spacciatori erano finiti in carcere dopo l’arresto, con successiva emissione di ordinanza di custodia in carcere ed attivazione dell’iter per l’espulsione una volta finite le pendenze giudiziarie.

L’indagine

L’attività d’indagine era resa particolarmente complessa dall’impossibilità di identificare i due spacciatori durante i servizi di osservazione, atteso che erano perfetti sconosciuti alle Forze dell’Ordine e che occupavano l’appartamento in via Roma senza che fosse stata fatta alcuna comunicazione di ospitalità alle Autorità o alcuna registrazione del contratto di locazione.

Tale situazione ha di fatto rallentato il lavoro degli investigatori, che non hanno saputo fino al momento del fermo chi avessero di fronte, rendendo impossibile ogni approfondimento sui due criminali.

Dopo l’identificazione e gli arresti dei pusher, la Squadra Mobile ha proseguito quindi gli accertamenti, risalendo al proprietario dell’immobile a loro disposizione ed al professionista che gestiva l’affitto dello stesso a mezzo di annunci su internet.

L’affitto e il proprietario dell’appartamento

La polizia, in particolare, ha scoperto che il professionista aveva locato l’abitazione ai due spacciatori, asseritamente per un canone di locazione da 1200 euro per 29 giorni.

Alla luce di quanto sopra, per il locatore sono scattate due sanzioni amministrative per non aver comunicato alla polizia l’avvenuta ospitalità dei due cittadini stranieri, per un totale di 2000 euro.

Inoltre, atteso che uno dei due soggetti era irregolare sul territorio italiano, per il locatore è scattata la denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avendo, al fine di trarre profitto, dato alloggio allo spacciatore irregolare sul territorio.