Verde pubblico, prevenzione e monitoraggio in primo piano: si presenta alla città il “Piano del rischio”

Sarà presentato nel pomeriggio di venerdì 28 marzo dalle 17 alle 19, in un incontro pubblico all’Auditorium Sant’Ilario aperto a tutti i cittadini interessati, il “Piano del rischio” di cui si è dotato l’Ufficio Verde del Comune di Piacenza: un documento tecnico di fondamentale importanza per la gestione del patrimonio vegetale – e in particolare di quello arboreo – finalizzato innanzitutto a determinare il tasso di sicurezza di ogni esemplare con riferimento alla funzione, alla destinazione d’uso e alla frequentazione delle aree in cui gli alberi sono situati.

Sulla base della raccolta e dell’elaborazione puntuale dei dati, il Piano consentirà di affinare e calibrare la programmazione degli interventi manutentivi, a partire dall’attività di monitoraggio e prevenzione. A illustrarne i contenuti saranno il suo curatore, il dottore agronomo Gian Claudio Corrazzin, l’assessore al Verde Pubblico Matteo Bongiorni e il dottore agronomo Michelangelo Martino dell’Ufficio Verde del Comune di Piacenza.

Il Piano sarà oggetto non solo della presentazione alla collettività, all’indomani della seduta della Commissione consiliare 2 dedicata al tema – già convocata per giovedì 27 marzo alle 17.30 – ma anche di un incontro di approfondimento rivolto agli studenti del Campus Raineri Marcora, nella mattinata di venerdì 28: accanto al dirigente scolastico Alberto Mariani interverranno il docente di Genetica Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Lorenzo Stagnati e il dottor Corrazzin. Parteciperà, nell’occasione, anche l’assessore Bongiorni, che sottolinea “l’attenzione sempre preziosa dell’Istituto Agrario ai temi rilevanti per il territorio e la comunità”.

“Migliorare il più possibile la conoscenza, la cura e la manutenzione del patrimonio ambientale della città è uno degli obiettivi più importanti nel percorso che l’Ufficio Verde del Comune di Piacenza ha intrapreso ormai da qualche anno, con metodo, costanza e professionalità. Per questo abbiamo voluto organizzare la presentazione pubblica del Piano, come momento positivo di divulgazione e consapevolezza per tutte le persone che hanno a cuore il nostro territorio e la sua vegetazione, come bene collettivo da tutelare”.