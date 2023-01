Armonie di Pace, concerto benefico il 28 gennaio alla Sala degli Arazzi 

A quasi un anno dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, lungi dal rassegnarci, come ricorda Papa Francesco, l’obiettivo più ambizioso che ci dobbiamo porre è quello di lavorare per la pace. Tra le varie iniziative messe in campo per arrivare a una pace tra questi due popoli spicca questa con finalità benefiche, ideata dal Lions Club Piacenza Gotico con la partecipazione dei Club della Circoscrizione di Piacenza e condivisa con i numerosi Club dei Distretti 108 Ib 3 (Pavia, Voghera, Cremona, Crema e Lodi) e A (tutti i Club delle Marche e dell’Abruzzo e Molise).

L’evento è stato comunicato anche ai Lions Club Ucraini e Russi.

L’evento, voluto dal Lions Club International, si terrà sabato 28 gennaio alle 19.30 presso la Sala degli Arazzi della Galleria Alberoni e vedrà coinvolto Spirit Gospel Choir, il coro diretto da Andrea Zermani. Gli organizzatori della serata sono andati al di là delle frasi fatte e dei luoghi comuni di buona volontà, che rischiano di rimanere una pura astrazione, per entrare nel concreto. Sono andati alla ricerca di persone che potessero testimoniare con la loro vita la realtà dei due Paesi vicini e da sempre connessi, fatta di molteplici intrecci, rapporti e relazioni di familiarità tra questi due popoli, con l’obiettivo di sottolineare ciò che accomuna anziché ciò che divide. È grazie a questa ricerca che alcuni membri dei Lions Club coinvolti hanno conosciuto la violinista russa Anna Sokolova e la cantante lirica ucraina Katerina Chebotova. Le due giovanissime musiciste, che stanno studiando presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, hanno stretto una bellissima e spontanea amicizia che le ha portate a collaborare e a esibirsi insieme in diverse occasioni e spettacoli ed esse sono il simbolo di quanto i legami costituiscano il fondamento della nostra umanità, al di là di qualunque decisione politica ci sia alle spalle.

Le due musiciste si esibiranno sia da sole sia insieme a Spirit Gospel Choir per sensibilizzare su quanto sia fondamentale non arrendersi ai fatti ma credere e lavorare ogni giorno per riuscire a cambiare lo stato delle cose.

Come sempre nelle occasioni davvero speciali per il coro ad accompagnarlo dal vivo sarà la Spirit Band, il gruppo di cinque elementi con cui si è creato uno speciale affiatamento. La band è formata da Francesco Lazzari alla tastiera, Claudio Grazzani all’organo Hammond ed effettistica, Ricky Ferranti alla chitarra, Nicola Stecconi al basso e Marco Bianchi alla batteria.

Per prenotare il proprio posto alla serata si può chiamare il numero 333/6156914 oppure scrivere una mail a lucanta2@gmail.com.