Grida d’aiuto da un’abitazione e i vicini chiamano i soccorsi, 30enne stava picchiando la compagna: arrestato

Torna a casa ubriaco e picchia la compagna, nonostante in casa fosse presente anche il figlio minorenne. I fatti sono accaduti sabato sera, nella zona di Lugagnano. L’uomo, 30 anni, sarebbe tornato a casa ubriaco e avrebbe iniziato ad aggredire la compagna. La donna, a quel punto, ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. Le grida sono state udite dai vicini di casa che hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato il 30enne per poi condurlo in caserma. La donna, che non ha riportato lesioni gravi, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Nonostante la scelta della ragazza, però, i carabinieri hanno chiesto alla procura di attivare il codice rosso.

La Procura ha concesso il provvedimento e il 30enne è stato condotto al carcere delle Novate, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.