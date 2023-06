Volley – Gas Sales Piacenza, presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024

Oltre il muro vivi la tua passione biancorossa” è lo slogan della campagna abbonamenti di Gas Sales Piacenza per la stagione 2023-2024, presentata stamattina nella Sala Ricchetti della Banca di Piacenza Partner Organizzativo della Società biancorossa. Testimonial di questa campagna abbonamenti è Yuri Romanò arrivato a Piacenza lo scorso anno e che a Piacenza ha giocato il suo vero primo anno da titolare in SuperLega dimostrando tutto il suo valore e confermando quanto di buono aveva fatto vedere con la maglia della Nazionale azzurra con cui ha vinto l’ultimo Campionato del Mondo e con cui adesso è impegnato nella VNL.

La grossa novità per la stagione 2023-2024 è la nascita dell’abbonamento All Inclusive che permetterà a chi lo sottoscriverà di assistere a tutte le gare interne della stagione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza di Regular Season, Play Off, Champions League ed eventuale Quarto di Finale di Coppa Italia.

L’abbonamento All Inclusive si va ad affiancare all’abbonamento tradizionale valido solo per il 79° Campionato di SuperLega che permetterà di assistere alle 11 partite interne di Regular Season.

La vendita si articolerà in quattro fasi:

dal 28 giugno al 6 luglio 2023 è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati ad acquistare l’abbonamento All Inclusive confermando settore e posto;

dall’8 al 10 luglio 2023 compresi è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati ad acquistare l’abbonamento Regular Season confermando settore e posto;

dal 13 luglio al 4 agosto 2023 compresi è il periodo di prelazione rivolto agli abbonati della scorsa stagione interessati a rinnovare l’abbonamento All Inclusive o Regular Season cambiando settore e posto;

dal 13 luglio 2023 fino ad inizio campionato vendita aperta a tutti sia per l’abbonamento All Inclusive e sia per l’abbonamento Regular Season.

A spiegare come si svolgerà la campagna abbonamenti è stato Luca Rigolon

“Fino al 10 luglio la campagna abbonamenti è riservata i vecchi abbonati che potranno acquistare l’abbonamento All Inclusive o l’abbonamento Regular Season confermando settore e posto della scorsa stagione. Dal 13 luglio i vecchi abbonati potranno rinnovare l’abbonamento cambiando posto e settore a prezzo scontato e si aprirà anche la vendita libera a tutti”.

La Tribuna Vip del PalabancaSport sarà intitolata all’Avvocato Corrado Sforza Fogliani Presidente della Banca di Piacenza scomparso qualche mese fa. I Lupi Biancorossi torneranno a tifare Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza dalla Curva Bovo mentre la Tribuna Lupi diventerà Tribuna Primogenita.

PRIMA FASE (dal 28 giugno al 6 luglio 2023)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno sottoscrivere un abbonamento All Inclusive:

• Abbonamento Tribuna Farnese € 330 (intero) 230 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Abbonamento Tribuna Gotico € 280 (intero) 220 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita (ex Tribuna Lupi) 260 (intero), € 210 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 60 (Under 12)

SECONDA FASE (dal 8 al 10 luglio 2023)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno sottoscrivere un abbonamento Regular Season:

• Abbonamento Tribuna Farnese e Tribuna Gotico € 230 (intero), € 200 (ridotto), € 60 (Under 12);

• Abbonamento Tribuna Po e Tribuna Primogenita (ex Tribuna Lupi) € 215 (intero), € 190 (ridotto), € 60 (Under 12);

• Abbonamento Curva Bovo e Sant’Antonino € 180 (intero), € 160 (ridotto), € 60 (Under 12).

TERZA FASE (13 luglio al 4 agosto 2023)

Riservata esclusivamente agli abbonati dello scorso anno che vorranno rinnovare l’abbonamento All Inclusive o Regular Season cambiando settore e posto.

QUARTA FASE (dal 13 luglio a inizio campionato)

Riservata a tutti coloro che vorranno sottoscrivere un nuovo abbonamento All Inclusive o Regular Season.

• All Inclusive Tribuna Farnese € 380 (intero) 280 (ridotto), € 60 (Under 12)

• All Inclusive Tribuna Gotico € 330 (intero), 250 (ridotto), € 60 (Under 12)

• All Inclusive Tribuna Po e Tribuna Primogenita (ex Tribuna Lupi) € 310 (intero), € 240 (ridotto), € 60 (Under 12)

• All Inclusive Curva Bovo e Sant’Antonino € 220 (intero), € 200 (ridotto), € 60 (Under 12)

• Regular Season Tribuna Farnese e Tribuna Gotico € 250 (intero), € 220 (ridotto), € 60 (Under 12);

• Regular Season Tribuna Po e Tribuna Primogenita (ex Tribuna Lupi) € 235 (intero), € 210 (ridotto), € 60 (Under 12);

• Abbonamento Regular Season Curva Bovo e Sant’Antonino € 200 (intero), € 180 (ridotto), € 60 (Under 12).

L’abbonamento ridotto è riservato agli Over 70 (nati nel 1953 compreso e precedenti) e Under 21 (nati nel 2002 compreso e successivi), l’Under 12 è riservato ai nati nel 2011 e successivi.

ABBONAMENTI SPECIALI

SOCIETA’ SPORTIVE

Per i tesserati di Società Sportive dal 26 luglio in Curva Sant’Antonino e Curva Bovo è possibile acquistare l’abbonamento All Inclusive al prezzo speciale di € 150, l’abbonamento potrà essere acquistato unicamente su prenotazione inviando una e-mail a biglietteria@youenergyvolley.it allegando i documenti comprovanti il tesseramento per la stagione 2023-2024.

ABBONAMENTO VIP

Tutti coloro che vorranno assistere alle gare casalinghe di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza da un posto privilegiato e godere di servizi esclusivi potranno sottoscrivere un abbonamento Vip fino ad esaurimento posti: maggiori informazioni si potranno avere scrivendo a m.uccelli@youenergyvolley.it.

Gas Sales Energia anche per la prossima stagione premia i clienti tifosi della squadra con una promozione a loro dedicata e che prevede uno sconto di €. 50 sul prezzo dell’abbonamento.

Per gli iscritti al Club Lupi Biancorossi sono previste ulteriori vantaggi, per conoscere tutti i dettagli: lupibiancorossi@hotmail.com.

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti presso gli sportelli e filiali della Banca di Piacenza, gli sportelli di Gas Sales Energia, sul sito www.vivaticket.com e ai punti di vendita Vivaticket. Chi deciderà di acquistare l’abbonamento tramite la piattaforma Vivaticket avrà la possibilità di distribuire il saldo in tre rate, tutte le informazioni sul sito www.vivaticket.com.

SPORTELLI BANCA DI PIACENZA

Sede Centrale Via Mazzini, 20 – Piacenza (PC); Agenzia 1 Via Genova, 37 – Piacenza (PC); Agenzia 2 (Veggioletta) Via I Maggio, 39 – Piacenza (PC); *Agenzia 5 (Besurica) Via Perfetti, 1 – Piacenza (PC); Agenzia 7 (Galleana) Strada Bobbiese, 4/6 – Galleana – Piacenza (PC); *Agenzia 8 (Barriera Torino) Via Emilia Pavese, 40 – Barriera Torino – Piacenza (PC); Filiale di Castel San Giovanni; *Filiale di Fiorenzuola (Cappuccini).

* Agenzia – Filiale aperta anche il sabato mattina

SPORTELLI GAS SALES ENERGIA

Tutti i punti e sportelli Gas Sales Energia sono abilitati all’acquisto degli abbonamenti eccetto Manerbio, Verolanuova e Parma.