“Arrestiamo l’arresto cardiaco”, un libro per diffondere il messaggio di Progetto Vita e la cultura del pronto soccorso – AUDIO e FOTO

Piacenza rappresenta un modello a livello europeo, e non solo, nella lotta all’arresto cardiaco. Se oggi possiamo vantare questo straordinario primato, lo dobbiamo a un’idea pionieristica che un gruppo di professionisti ha iniziato a sviluppare ben 23 anni fa. Un’idea che prese corpo in quel progetto che oggi tutti conoscono come “Progetto Vita”. Defibrillatori diffusi a livello capillare sul territorio, corsi per imparare a usarli, app e tecnologie per accorciare i tempi di intervento, una fitta rete di collaborazione tra soggetti della Sanità, forze dell’ordine, vigilanza privata e istituzioni.

Un sistema ben oliato, anzi, perfettamente oliato e funzionante, efficace, in grado di salvare vite, tante vite. Un modello che piano piano sempre più province stanno cercando di studiare e quindi adottare, un modello destinato a essere esportato. Una storia che meritava di essere ripercorsa e raccontata, anche per svelare quei segreti che tutti devono conoscere per poter diffondere il “modello Piacenza”.

“Arrestiamo l’arresto cardiaco”

In quest’ottica nasce il libro “Arrestiamo l’arresto cardiaco” scritto dalla dott.ssa Daniela Aschieri, primario del reparto di cardiologia dell’Ospedale di Piacenza e Presidente di Progetto Vita e dall’avv. Augusto Ridella con il contributo scientifico del Prof. Alessandro Capucci ordinario di malattie cardiocircolatorie Università di Ancona.

“Questo non vuole essere un libro dei ricordi o un libro autocelebrativo. A Piacenza il defibrillatore è uno strumento salvavita conosciuto, ma fuori dalla nostra provincia non è così. Allora, con questa piccola pubblicazione, puntiamo a essere d’aiuto alla diffusione della conoscenza del defibrillatore. E’ di facile lettura, non è un trattato di cardiologia, è un aiuto a salvare delle vite umane”, spiega Ridella.

“L’obiettivo è abbattere certi tabù e far capire alle persone che l’avventura Progetto Vita è replicabile. Perché la paura è che una volta fatta la legge non ci siano città in grado di eguagliare il nostro traguardo e quindi sarebbe la cosa peggiore, buttare questi anni e farli diventare un’esperienza locale e basta. L’obiettivo è far capire alle altre città che è possibile realizzare una rete di pronto soccorso per arresto cardiaco utilizzando uno strumento salvavita”. Così la dottoressa Aschieri.

“Il progetto dei quartieri cardioprotetti è l’obiettivo futuro ma anche e soprattutto l’educazione nelle scuole: un obiettivo a lungo termine che però rappresenta la base per poter proseguire in questa strada”, conclude Aschieri.