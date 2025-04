Arresto cardiaco mentre guida ma riesce ad accostare in tempo: i passanti chiamano i soccorsi, 50enne salvato

Colpito da arresto cardiaco mentre è alla guida. I fatti sono accaduti la sera del 26 aprile in via Pietro Cella. Un uomo di 50 anni stava viaggiando al volante della sua auto quando ha capito che qualcosa di drammatico stava per accadergli.

Ai primi segnali, il conducente è riuscito ad accostare la vettura evitando conseguenze ben peggiori per lui e per gli altri utenti della strada. Alcuni passanti si sono resi conto della manovra “salvavita” del 50enne, hanno compreso che l’uomo aveva appena avuto un malore e subito hanno chiamato il 118.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno applicato il defibrillatore al petto dell’automobilista. Gli operatori lo hanno condotto all’ospedale di Piacenza dove lo hanno ricoverato. Pare sia in miglioramento.