Piacenza – Tau 2-0, D’Agostino fa doppietta e stende i toscani: per i biancorossi è salvezza matematica. Rossini: “Finiamo con una bella prestazione una stagione molto complicata” – AUDIO

In un campionato complessivamente deludente il Piacenza regala una piccola soddisfazione ai suoi tifosi e supera una delle rivelazioni del girone D, il Tau, nell’ultima gara casalinga della stagione. Un successo che porta in dote anche la matematica permanenza in serie D e che consentirà al club di via Gorra di pianificare da subito la prossima stagione.

Rossini, sorprendentemente, non schiera Iob nell’undici iniziale. Il tecnico deve anche rinunciare allo squalificato Recino e all’infortunato Muhic; Zucchini invece rientra dal 1′. Confermato il 3-5-2 con Castelli e D’Agostino davanti.

I biancorossi approcciano molto bene alla gara, poi gli ospiti provano a far leva su Motti, il capocannoniere del campionato: sui suoi piedi ben due ghiotte palle gol. In entrambi i casi è bravissimo Franzini a negargli la rete, prima con una parata d’istinto di piede, poi con il corpo a chiudere lo spazio.

Il gol, invece, arriva dai piedi di D’Agostino che sulla maglia porta il 14, ma al “Garilli” probabilmente molti hanno letto nitidamente 10: il suo è un centro d’autore; uno slalom speciale tra l’ultimo difensore ed il portiere, entrambi superati in dribbling prima di depositare in rete con grande serenità.

Al 75′ lo stesso D’Agostino di piatto infila Cabella dopo l’assist di Napoletano. Il gol però è viziato da un errore dell’assistente: Ruiz si era trascinato il pallone oltre la linea di fondo-campo. Poco importa. Il Piacenza congeda il suo pubblico con una vittoria, la prima ottenuta contro una squadra che disputerà i playoff. Domenica 3 maggio la truppa di Rossini chiuderà la sua stagione a Prato contro lo Zenith.

Rossini ai microfoni di Radio Sound

Le parole dell’allenatore dei biancorossi dopo il raggiungimento della salvezza matematica: “Raggiungiamo questo obiettivo con una grande prestazione da parte dei miei ragazzi e chiudiamo nel migliore dei modi una stagione complicata. Perché non ho festeggiato con la squadra? Ho lasciato esultare i miei giocatori con i tifosi, li ritengo i maggiori artefici di questo traguardo“.

La partita

Primo tempo

Le squadre sono in campo, via all’ultima gara casalinga della stagione dei biancorossi! Ascolta gli aggiornamenti in diretta su Radio Sound.

3′- Primo tentativo dei biancorossi con un cross di Palma che, però, non trova nessuno in area e finisce sul fondo.

11′- Occasione per i biancorossi con Ruiz che, servito da D’Agostino, prova dal limite, ma spara alto. Intanto la Pistoiese vince 3-0 sul Corticella: questo vorrebbe dire salvezza diretta matematica per i biancorossi.

23′- Gara bloccata. Tau che fatica a costruire in zona offensiva; Piacenza che ci prova, ma senza successo. Ancora 0-0.

28′- Ammonito Ruiz. Secondo cartellino giallo della gara per il Piacenza, dopo Zucchini, ammonito per un fallo a metà campo pochi minuti prima.

33′- Motti che scocca il primo tiro in porta degli ospiti, dopo un bel gioco di gambe. Franzini blocca.

37′- Ammonito Rossini per proteste.

38′- D’Agostino porta avanti il Piacenza! Il capitano biancorossi parte dal cerchio di centrocampo e salta tutta la difesa ospite per poi infilare Cabella con il piattone. Tutto troppo facile per l’attaccante biancorosso che fa 1-0.

40′- Tau che prova subito a rimettere tutto in pari: Motti servito in profondità prova il mancino a incrociare e Franzini con un grande intervento nega la gioia del gol all’attaccante ospite.

43′- Castelli sbaglia un gol clamoroso: l’attaccante solo davanti al portiere calcia fortissimo, ma direttamente addosso a Cabella che respinge senza problemi. Occasionissima per il 2-0 biancorosso.

45′- Fine primo tempo. Piacenza che si è portato in avanti nel finale con un grande gol di D’Agostino. Tau che non è sembrato totalmente in partita, ma che ha provato in diverse occasioni a impensierire i biancorossi.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo. Si riparte sul risultato di 1-0.

48′- Problemi fisici per Tentoni: dentro Bachini.

54′- Sugli sviluppi di un corner, Andreoli prova il tiro al volo da limite. Palla abbondantemente sopra la traversa.

60′- Biancorossi che premono per trovare il raddoppio. Tau in difficoltà in questo inizio di ripresa.

65′- Palma, servito da Andreoli, fallisce da pochi metri un’altra chance per il raddoppio. Si rimane sul punteggio di 1-0.

71′- Entra Corradi per Castelli.

77′- Doppietta di D’Agostino! Il capitano va a rimorchio, servito da Napoletano, e appoggia di prima il raddoppio. Ora è tutto in discesa per i biancorossi. Forti proteste dei giocatori del Tau per la palla che sembra essere uscita prima del passaggio di Ruiz per Napoletano.

83′- Iob subentra a Ruiz. Sempre 2-0 al “Garilli”.

90′- 6′ di recupero assegnati dall’arbitro.

90+6′- Finisce qui. La doppietta di D’Agostino regala la salvezza matematica ai biancorossi con una giornata d’anticipo: finisce 2-0 al “Garilli”.

Le formazioni

Piacenza (3-5-2): Franzini; Del Dotto, Zucchini, Somma; Napoletano, Andreoli, Tentoni, Palma, Ruiz; D’Agostino, Castelli. All. Rossini.

Tau (5-3-2): Cabella, Zanon, Bernardini, Rinaldini, Motti, Bruzzo, Manetti, Meucci, Barsi, Andolfi, Biagioni. All. Venturi.

Il prepartita

A cura di Riccardo Celli