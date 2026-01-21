L’ASD KARATE MAS, Dylan Somma: “Insegniamo che cos’è importante nello sport, non solo la gara ma un percorso di vita” – AUDIO

21 Gennaio 2026
ASD KARATE MAS
L‘ASD KARATE MAS, è una scuola di Arti Marziali che nasce da una precedente realtà sportiva e inizia l’attività nel luglio 2013, presso la Scuola dell’Infanzia di San Nazzaro di Monticelli d’Ongina (PC), aprendo le porte a tutti dai bambini agli adulti. 

Siamo tesserati nella FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) – spiega Dylan Somma Coordinatore della realtà di San Nazzaro –  l’unica federazione riconosciuta dal CONI. E’ un tesseramento che permette il continuo aggiornamento ai nostri tecnici e agli atleti, e la possibilità di poter partecipare a gare omologate di alto prestigio.

Dall’inizio della sua storia, l’Associazione si fa notare con risultati di prestigio nelle competizioni a carattere nazionale ed internazionale. Molti i giovani atleti che si piazzano sui gradini più alti del podio, facendo conoscere e ben figurare tutto lo staff e il territorio piacentino.

Il Karate è una disciplina sportiva per tutte le età. Si può iniziare dai 5 anni, ma anche, ad esempio, anche 90 portando benessere fisico e mentale.

Non ci sono problemi di etàprosegue Sommae si può svolgere anche per risolvere problematiche a livello di postura e problematiche motorie.

Grandi risultati arrivano dai giovanissimi

Assolutamente sì. Siamo appena tornati dall’Open internazionale di San Marino,dove Niccolò Truscello ha conquistato il secondo posto, mentre Leonardo Scanacapra è giunto terzo e addirittura la nostra atleta più giovane, Solidea Ballarin, che fa parte dell’Under-14, ha raggiunto il terzo posto.

ASD KARATE MAS è una palestra per dilettanti,  senza scopo di lucro e gestita da volontari. E’ affiliata alla Federazione sportiva FIJLKAM e al CSEN, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al 1° posto in Italia nelle Arti Marziali. 

Dylan Somma non è solo il coordinatore della realtà piacentina, ma anche un ottimo atleta. Nel corso della carriera ha fatto diverse gare anche regionali e internazionali.

Il karate non è solo uno sport, ma è proprio un percorso. In particolare perché ti aiuta a maturare e insegna cos’è importante nello sport. Non è solo fare la gara,ma è il percorso di vita. Non è importante essere più forte dell’altro,ma essere migliori di se stessi del giorno prima.

Nella scuola di arti marziali di San Nazzaro sono presenti istruttori qualificati e conta più di 40 soci praticanti fra bambini ed adulti.

