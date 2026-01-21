Al pronto soccorso dopo una rissa, dà in escandescenze e semina il caos: nascosto in un calzino un coltello

Dopo una rissa serale a Piacenza, un uomo è arrivato in ospedale in stato di agitazione: lo hanno trovato in possesso di un’arma da taglio occultata durante la visita medica.
Nelle prime ore del 21 gennaio, alle 3:30 circa, due “gazzelle” del Radiomobile di Piacenza sono intervenute presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza, a seguito della segnalazione di un paziente in stato di forte agitazione.
L’uomo, un cittadino marocchino di 43 anni, residente in provincia di Lodi ma domiciliato in città, era arrivato in ospedale con un’ambulanza, presentando lesioni riconducibili a una rissa avvenuta la sera precedente in viale Sant’Ambrogio.
I militari hanno raggiunto l’Area 2 del pronto soccorso, dove il 43enne era già stato sedato dal personale sanitario ma risultava ancora particolarmente agitato. Durante l’accertamento medico, il medico del pronto soccorso, responsabile di turno, ha rinvenuto all’interno di una calza dell’uomo un coltello da disosso da macellaio, lungo complessivamente 29 cm, di cui 15 cm di lama, con manico in gomma blu.
L’arma è stata posta immediatamente sotto sequestro. Il 43enne è stato successivamente sedato nuovamente e vincolato alla barella per motivi di sicurezza. Una volta identificato compiutamente, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e l’arma sequestrata è stata trattenuta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.