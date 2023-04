Asparago Piacentino, una festa che dura un mese -AUDIO

Asparago Piacentino in festa dal 14 Aprile al 14 Maggio con una celebrazione doppia promossa dal Consorzio Asparago Piacentino realtà attiva dal 2009.

A Partire dal 14 Aprile prende il via la Rassegna Gastronomica che coinvolgerà oltre 30 ristoranti piacentini. Il numero dei locali quest’anno è cresciuto perché si sono uniti anche alcuni bar soprattutto del centro di Piacenza.

La festa culminerà il 14 Maggio con “L’Asparago nel Parco” nella splendida cornice del parco della Villa Raggio di Pontenure splendida location che da un paio di anni ha preso il posto del centro storico.

Asparago Piacentino le novità

Dal 14 aprile parte la rassegna gastronomica che coinvolgerà oltre trenta realtà della ristorazione e non solo. “Dopo la sosta forzata del lock down riprendiamo con un mese intenso di pranzi e cene con piatti a base di asparago – ha spiegato la presidente del Consorzio Asparago Piacentino Emanuela Cabrini nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattino a Pontenure- abbiamo una fitta rete di amici ristoratori e anche bar soprattutto del centro,questa volta, che promuoveranno l’asparago piacentino su tutto il territorio per un mese”.

Asparago Piacentino nel Parco

Il 14 Maggio ritorna “L’Asprago nel Parco” nella splendida cornice del parco della Villa Raggio di Pontenure. Una giornata intera dove si potranno trovare food track che proporranno assaggi di specialità a base di asparago ma anche stand che proporranno vari generi merceologici, ci saranno inoltre vivaisti, piccoli produttori agricoli, fioristi e stand di articoli d’arredo. Non mancheranno le iniziative per il divertimento dei più piccini con area giochi e laboratori a loro dedicati.

Emnuela Cabrini presidente del Consozio Asparago Piacentino:”Saremo in un parco bellissimo proprio per valorizzare la natura e il benessere che vogliamo trasferire alle presone per trascorrere una giornata all’insegna dell’asparago ma anche del nostro benessere”.

Riparte la collaborazione con la Pro Loco di Pontenure

Si potranno assaggiare le specialità a base di asparago nel parco di Villa Raggio con i food truck,”torneremo ad essere sostenuti di nuovo dalla pro loco di Pontenure, che al campo sportivo promuoverà una tre giorni di pranzi e cene a base di asparago”

Asparago Piacentino e il gelo improvviso

“L’asparago è una coltura pregiata, qualificata un pochino difficile da gestire, non si può piantare ed abbandonarla, va curata – ha sottolineato Emanuela Cabrini- il gelo dei giorni scorsi dove le temperature sono scese anche a -3 gradi sotto lo zero, ha fatto collassare le culture già a buon punto, contiamo sul tempo dei prossimi giorni perché la cosa si possa recuperare”

Le infiormazioni

Tutte le informazioni saranno reperibili attraverso le brochure che si troveranno nei locali che hanno aderito all’iniziativa, nei punti vendita dei nostri soci e sui siti del Consorzio Asparago Piacentino, sulle pagine facebook e instagram della manifestazione e quest’anno anche sul sito del comune di Pontenure