Ciclismo – Week end pasquale in sella per la Bft Burzoni VO2 Team Pink

Week end pasquale in sella per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, formazione piacentina Donne Juniores che parteciperà a due gare Donne Open in programma in questo fine settimana festivo. Il primo appuntamento è domani a Ponte a Egola (Pisa) con “Pasqualando”, con il via alle 11 e con 63,8 chilometri da percorrere. A Pasquetta (lunedì), invece, le “panterine” attaccheranno il numero nella corsa di Cantù (Como), con partenza alle 14 e con 97 chilometri a separare le prime pedalate dall’arrivo.

In entrambe le corse, tredici saranno le atlete in gara seguite dai ds Stefano Peiretti e Vittorio Affaticati: Anita Baima, Marisol Dalla Pietà, Emma Del Bono, Linda Ferrari, Vittoria Grassi, Sara Guidetti, Eleonora La Bella, Camilla Locatelli, Asia Sgaravato, Francesca Sorgi, Giorgia Tagliavini, Letizia Tasciotti e Valentina Zanzi.