Assemblea dei lavoratori Fedex Tnt, sindacati: “Approvato all’unanimità l’accordo con l’azienda, importante in termini economici e di ricollocamento”

Si è conclusa con l’approvazione dell’accordo all’unanimità dei presenti l’assemblea dei lavoratori di Alba srl, società che ha lasciato a casa i lavoratori dopo la chiusura, improvvisa, nel marzo scorso, dell’hub della logistica di Fedex/Tnt. L’assemblea è regolarmente iniziata alle 10.30 di oggi, venerdì 1 ottobre a Calendasco, nel capannone dedicato a “Rita Atria”, sede di “Libera”, nell’area industriale.

“Abbiamo avuto una partecipazione oltre le aspettative – commentano in una nota Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti al termine dell’assemblea – ed è stato un momento importante di democrazia vera, partecipato e sofferto, nel solco dei valori e della tradizione consolidata del sindacato confederale che mette tutti i lavoratori in grado di decidere e votare sulle scelte che li riguardano”.

“L’accordo arriva dopo una trattativa che è stata condotta alla luce del sole e presenta elementi importanti in termini economici, di ricollocamento e di formazione. Tutti i lavoratori, anche chi oggi non ha partecipato all’assemblea di Calendasco, possono rivolgersi ai sindacati confederali per essere assistiti sui contenuti dell’accordo”.