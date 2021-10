Alessandro Pellini nuovo consigliere d’amministrazione del Piacenza calcio

Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare che l’Assemblea dei Soci ha nominato il Signor Alessandro Pellini nuovo consigliere di amministrazione del club biancorosso. Presidente e azionista di maggioranza dell’omonima azienda, la Pellini S.p.A, da due anni è sponsor del club biancorosso oltre che vice presidente dell’RC Codogno, ambiziosa squadra nel campionato di eccellenza e prossima Academy del Piacenza Calcio.

“Personalmente e a nome dei soci Polenghi, Rigolli e Scianó, do il benvenuto ad Alessandro Pellini nella famiglia biancorossa. Siamo entusiasti di accoglierlo nel Consiglio di Amministrazione e con il suo ingresso andiamo a rafforzare la squadra societaria con un imprenditore di successo di quello che ormai è un territorio a noi annesso e del quale dobbiamo coltivarne l’empatia.

Oltretutto avremo l’opportunità di sviluppare una sinergia sportiva con l’RC Codogno che diventerà una Academy biancorossa, un presidio nel basso lodigiano. Chiaramente oggi l’ingresso è come consigliere, perché pensiamo che ci debba essere prima un passaggio di conoscenza tra le persone e l’operato del club, con l’augurio che ciò si possa trasformare un domani in un ingresso in società”.