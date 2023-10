Assenteismo e dipendenti comunali, in primo grado due condanne e cinque assoluzioni

Chiuso il processo di primo grado per sette degli ex dipendenti comunali finiti al centro dell’inchiesta in merito all’assenteismo. Inchiesta che risale al 2017. Nella giornata di ieri il giudice Stefano Brusati ha optato per tre assoluzioni, e due condanne. Per altri due dipendenti il collegio ha deciso la non punibilità per la tenuità dei fatti.

Il caso era esploso nell’estate del 2017 quando una cinquantina di impiegati dell’ente comunale erano finiti nei guai per assenteismo: avrebbero timbrato il cartellino per poi lasciare il posto di lavoro e dedicarsi a commissioni personali.

Col passare del tempo la posizione di alcuni si è ridimensionata, altri hanno pagato e stanno ancora pagando.