Aumentano gli incidenti stradali e i decessi in provincia di Piacenza: 1041 sinistri e 26 morti nel 2022

In aumento il numero di incidenti stradali nel Piacentino. Emerge da un’indagine Aci-Istat. Nel 2022 in provincia di Piacenza sono stati 1041 gli incidenti stradali, in crescita rispetto all’anno precedente, quando erano stati 980.

Restano purtroppo elevati i dati in merito alla mortalità: le vittime erano state 24 nel 2021 e sono state 26 nel 2022, discorso simile per i feriti: 1338 nel 2022 e 1263 nel 2021.

Concentrandosi su Piacenza capoluogo, nel 2022 si sono verificati 523 incidenti con due decessi e 652 persone rimaste ferite.