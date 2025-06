Associazione William Bottigelli, Mario Chitti sulla prima parte del 2025: “Aumentati i soci e gli eventi, saliti a due al mese” – AUDIO

Associazione William Bottigelli, Mario Chitti sulla prima parte del 2025: “Aumentati i soci e gli eventi, ormai due al mese”. Il vice Presidente, e socio fondatore, ha fatto un bilancio sull’attività di questa eccellenza del territorio nata nel 2022 con l’obiettivo di raccogliere fondi, attraverso iniziative di vario genere, da destinare in beneficenza.

Un bilancio decisamente positivo – commenta Chitti a Radio Sound – perché siamo riusciti ad incrementare ancora la base dei nostri soci aderenti. Inoltre abbiamo aumentato il numero degli eventi, saliti a circa due al mese e quindi sono cresciuti anche i contributi che riusciamo a dare alle varie iniziative che seguiamo in Italia e all’estero, con particolare attenzione al territorio piacentino.

Un periodo veramente brillante

Siamo molto soddisfatti, soprattutto perché fare del bene fa bene, come si dice. In particolare va sottolineato questo incremento in un momento in cui sappiamo che la parte sociale deve essere particolarmente sostenuta.

Le richieste di aiuto aumentano

Sì, quindi serve un impegno costante per soddisfarle. Bisogna raccogliere i danari e questi arrivano dai tanti eventi che vengono ideati. Noi siamo partiti dallo sport, quindi proseguiamo soprattutto su questa strada, anche in estate, affiancando gli eventi alle cene benefiche dove esaltiamo la gastronomia piacentina.

Aumentate però anche le collaborazioni

Sì, abbiamo trovato molta disponibilità sul territorio piacentino. C’è la nuova partnership con l’Ordine dei Giovani Commercialisti ed è ormai alle porte anche la collaborazione con Confesercenti Piacenza, quindi con il mondo del commercio. Inoltre da sempre con il Comune di Piacenza, e con le istituzioni in generale, lavoriamo per creare una rete di solidarietà.

