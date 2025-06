Presentazione del libro “L’alba della democrazia a Piacenza e provincia” il 31 maggio

Presentazione del libro “L’alba della democrazia a Piacenza e provincia” di Augusto Bottioni e Maurizio Migliavacca, edizioni Il Papero Piacenza. Appuntamento il 31 maggio alle ore 17.

Presentazione del libro “L’alba della democrazia a Piacenza e provincia”



Augusto Bottioni e Maurizio Migliavacca per la terza volta indagano sul periodo di storia locale che va dalla Liberazione al 1951. Con quest’ultimo volume, dal titolo “L’Alba della Democrazia a Piacenza e provincia. La DC, il PCI e il PSI nel secondo dopoguerra”, Papero edizioni di Piacenza, prefazione di Dario Squeri, l’indagine si allarga a tutto il territorio piacentino.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, ISREC (Istituto di storia contemporanea) di Piacenza ha promosso e sostenuto questo libro che verrà presentato sabato 31 maggio, alle ore 17,00, nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza. Presenti i due autori, interverranno Dario Squeri (che ha redatto la prefazione), Pier Luigi Bersani (Presidente ISREC), Don Davide Maloberti (Direttore de “Il Nuovo Giornale”). La direttrice di ISREC, Carla Antonini, coordinerà i contributi dei relatori.



Come scrive nella prefazione Squeri: “Questo libro è il frutto di un’intensa ricerca e affronta numerosi aspetti di grande significato. Descrivere i temi legati alla Resistenza e alla formazione dei principali partiti italiani senza cadere in un racconto agiografico non è semplice, ma questo libro riesce nell’intento. Il suo pregio principale è quello di analizzare gli avvenimenti, gli ideali e le vicende umane che hanno segnato il periodo 1944-1952 attraverso un rigoroso approccio storico e documentato. Vengono così ripercorsi gli eventi che portarono alla costituzione della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista a Piacenza”.