Assunzioni in Camera di Commercio, Cgil: “Presidiare al meglio Piacenza, più della altre ha sofferto il mancato turnover”

Dopo anni di blocco assunzionale (delle assunzioni) e ad un anno circa dall’attuazione della fusione delle Camere di Commercio di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, la Camera di Commercio dell’Emilia indice un concorso per l’assunzione di 12 istruttori amministrativi.

Non sono ancora note le date di svolgimento delle prove concorsuali ma già oggi la Funzione Pubblica CGIL di Piacenza informa della possibilità i propri iscritti di partecipare a giornate di studio collettivo in programma a partire dal 10 settembre 2025, nel corso del quali verranno forniti materiali per la preparazione focalizzati sul ruolo di istruttore/istruttrice amministrativi

“Notizia molto positiva”

“E’ una notizia molto positiva la riapertura dei concorsi in Camera di Commercio – afferma Alberto Gorra della Fp – il personale negli anni scorsi si era drasticamente ridotto per effetto di pensionamenti e mobilità quindi oggi, superato il periodo di stallo per la mancata fusione delle tre camere di commercio emiliane, si apre un capitolo che possiamo definire nuovo per la Camera di Commercio dell’Emilia. Nuove risorse che andranno a rafforzare gli uffici e, di conseguenza, i servizi erogati a cittadini ed imprese. Quello che chiediamo da subito è che sia presidiata al meglio la dotazione organica della sede di Piacenza, quella che più della altre ha sofferto il mancato turnover degli anni scorsi”.

Dodici assunzioni

Le 12 assunzioni riguardano l’intera struttura camerale, una parte di queste saranno certamente assegnate agli uffici di Piacenza e, compatibilmente con le esigenze organizzative, si terrà conto del criterio di residenza dei vincitori.

“La FP CGIL è impegnata affinché la Camera di Commercio dell’Emilia sia all’altezza del suo peso economico nel panorama regionale anche per quanto riguarda il benessere organizzativo dei suoi lavoratori – conclude Gorra – attraverso le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori l’ente camerale dovrà rappresentare un’eccellenza per il territorio piacentino e una risorsa per la crescita economica delle nostre imprese e non – chiosa -un mero sportello.”

