Novità sulla raccolta domiciliare dei rifiuti, incontro mercoledì 10 settembre a Ziano

L’ex Cinema Smeraldo, in via dei Mille 28 a Ziano, ospiterà l’incontro pubblico promosso da Comune di Ziano, Iren e Atersir per illustrare ai cittadini le novità relative alle modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti. L’incontro si inserisce nelle attività informative e anticipa il passaggio degli informatori Iren per la consegna dei contenitori e del materiale esplicativo.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A ZIANO

Incontro aperto ai Cittadini di Ziano per approfondire le modalità e le novità di raccolta

Mercoledì 10 settembre 2025 alle ore 21.00

Ex Cinema Smeraldo Viale dei Mille n. 28 – Ziano

