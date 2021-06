Atletica Piacenza alla carica ai Campionati italiani di Grosseto

Il weekend compreso tra 11 e 13 giugno si terranno a Grosseto i Campionati italiani Juniores e Promesse e per l’Atletica Piacenza è pronta una nutrita e agguerrita delegazione di ragazzi.

Tra i più attesi c’è sicuramente Andrea Dallavalle. Il piacentino e biancorosso delle Fiamme Gialle, andrà alla ricerca di conferme e miglioramenti e all’arrembaggio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La gara del suo salto triplo Promesse si terrà sabato 12 alle 11:15. Dall’alto del suo recente 16,95m di personale, Andrea gode del favore del pronostico.

Grandissima attesa anche per Emma Casati ed Eleonora Nervetti, entrambe già in possesso del minimo di partecipazione ai Campionati europei u20 di Tallinn.

Emma tenterà di imporsi sui 3000 e 5000m Juniores, rispettivamente venerdì 11 alle 20:30 e domenica 13 alle 9:30. Emma parte con il quarto tempo, 9’48”30, sui 3000m, e con il terzo, 16’57”50, sui 5000m.

Eleonora invece sarà in gara nei 100 e 200m Juniores: i 100m inizieranno alle ore 15, con auspicabile finale alle 16:30, venerdì 11. I 200m invece si terranno a partire dalle ore 10 di domenica 13, con eventuale finale alle ore 12. Eleonora ha il quarto tempo, rispettivamente 11”83 e 24”53, sia sui 100m che sui 200m. La sprinter farà poi parte della staffetta 4×100 Juniores insieme alle compagne Marta Bona, Chiara Rossetti e Sofia Porcari. Questa gara si terrà alle 20:20 di sabato 12.

Le altre frecce piacentine

Sofia Porcari sarà inoltre in gara nei 400hs, in cui vanta il personale di 1’06”12, alle 10 di sabato 12 e nella staffetta 4×400, alle 14:00 di domenica 13, in compagnia di Viola Borotti, Elisa Magnaschi e Chiara Rossetti.

In gara nei 400hs Promesse Lorenzo Cesena, che correrà alle 11:00 di sabato 12 e cercherà di migliorare il proprio stagionale di 55”00 e di raggiungere la finale, da tenersi domenica 13 alle 11:50. Sempre nei 400hs maschili, ma Juniores, gareggerà Matteo Milani, con il suo personale di 57”22, alle 10:20 del sabato 12.

Bongiorni Mattia correrà i 400m Juniores a partire dalle 17:30 di venerdì 11, per cercare di migliorare il proprio primato di 49”87.

Nel lancio del martello Promesse, Andrea Rinaldi sarà in pedana sabato 12 alle 17:00 e proverà ad incrementare la propria misura di 44,32m.

Nel getto del peso Juniores delle 17:15 sabato 12 sarà in gara Sebastiano Labò, con il suo personale di 13,78m.

Nel salto con l’asta Juniores, prevista per le 17:45 di venerdì 11, sarà Adele Sundas a difendere i colori biancorossi.