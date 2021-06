VO2 Team Pink, quarto podio consecutivo per Vittoria Grassi

La “panterina” torinese è terza in pista a Fiorenzuola coronando un ottimo periodo di forma. AI piedi del podio Allieve, altre due portacolori: quarta la ligure Irma Siri, quinta la reggiana Giorgia Tagliavini

Quarto podio consecutivo e terzo nell’arco di una settimana per Vittoria Grassi, Allieva torinese del sodalizio piacentino Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink grande protagonista dell’inizio del mese di giugno in sella. Dopo aver centrato un secondo e un terzo posto su strada in Toscana a Segromigno (2 giugno) e Lajatico (domenica scorsa), la “panterina” di Grugliasco ha graffiato anche in pista a Fiorenzuola, dove oggi (martedì) ha centrato il terzo posto nell’Omnium Allieve alle spalle della campionessa italiana Federica Venturelli e di Anita Baima, entrambe della Cicli Fiorin. Ai piedi del podio, altre due atlete del Ciclismo Giovanile. Quarta la ligure Irma Siri e quinta la reggiana Giorgia Tagliavini.

Ciclismo vuol dire gare, ma anche ospitalità: in gara a Fiorenzuola c’erano anche le atlete del centro del velodromo di Noto, gemellato con quello piacentino. In segno di benvenuto e di amicizia, il Ciclismo giovanile e il VO2 Team Pink, tramite le proprie atlete presenti, hanno consegnato un piccolo omaggio-ricordo alle cicliste siciliane.

Omnium Donne Allieve

1° Federica Venturelli (Cicli Fiorin) 55 punti

2° Anita Baima (Cicli Fiorin) 38 punti

3° Vittoria Grassi (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) 26 punti

4° Irma Siri (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) 17 punti

5° Giorgia Tagliavini (Ciclismo Giovanile VO2 Team Pink) 14 punti

6° Chiara Ferrari (Polisportiva San Marinese) 12 punti.