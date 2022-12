Atletica Piacenza in festa alla Campestre provinciale

La filosofia principale dell’Atletica Piacenza può essere racchiusa nel saper dare valore ai ragazzi e agli impianti sportivi del territorio. Non importa la stagione, la condizione meteo o la gara. Il sodalizio biancorosso del neo rieletto presidente Fabrizio Dallavalle mantiene fede al suo mandato e anche nella fredda mattinata di domenica 18 dicembre ha organizzato la Corsa Campestre provinciale giovanile al Campus Pino Dordoni.

La partecipazione è stata molto nutrita. Circa 150 ragazzi provenienti da molte società sportive della provincia si sono potuti misurare sui percorsi disegnati nel campo e nel parco adiacente, con una serie di ottimi risultati.

Medaglie d’oro per Giacomo Torre tra i Cadetti, gara in cui l’Atletica Piacenza è riuscita ad aggiudicarsi anche l’argento e il bronzo con le ottime prestazioni di Joele Sota e Riccardo Rosa. Paolo Bolledi è riuscito a vincere la gara nella categoria Ragazzi, mentre Giovanni Palpi e Leonardo Sverzellati hanno conquistato la prima e la seconda piazza tra gli Esordienti A (anni 2012 e 2013). Secondo posto e medaglia d’argento per Milo Perotti nella gara Esordienti B (anni 2013 e 2014). Argento e bronzo per Arturo Guido e Mattia Ingoglia nella gara Esordienti C (2015, 2016 e 2017).

Al femminile

Al femminile, troviamo le medaglie d’argento di Bianca Russo, dopo un’emozionante gara Ragazze in bilico fino all’ultimo metro. Seguiva poi a breve distanza la compagna di squadra Angela Chinosi, bronzo nella competizione riservata alle Ragazze. Vince la gara Cadette Aurora Francesconi, seguita a breve distanza da Gloria Stevani, seconda piazza. Nella gara Esordienti A femmine si sono distinte Stella Gallinari e Clara Marconi, rispettivamente argento e bronzo. Un altro argento è giunto dalla gara Esordienti C, in cui si è distinta la giovanissima Rachele Alberici.

La giornata si è contraddistinta per il bel clima di festa, con moltissimi ragazzi, bambini e genitori presenti per una bella giornata di fatica, ma anche di divertimento.