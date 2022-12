Volley, Coppa Italia – Sarà Verona l’avversaria della Gas Sales Piacenza nei Quarti di Finale

Sarà la WithU Verona l’avversaria di Gas Sales Piacenza nei Quarti di Finale della Del Monte Coppa Italia SuperLega. Si giocherà giovedì 29 dicembre (ore 20.30) a Verona poiché la formazione scaligera al termine del girone di andata è quarta in classifica mentre i biancorossi sono quinti. In classifica le due squadre hanno chiuso il girone di andata con 19 punti ma Verona vanta una vittoria in più rispetto ai biancorossi.

Il girone di andata di SuperLega che si è chiuso con il recupero giocato stasera tra Cucine Lube Civitanova e Emma Villas Aubay Siena vinto dai cucinieri per 3-0 (25-23, 25-11, 25-18) che così raggiungono il secondo posto in classifica.

Romanò e Recine in visita alla Dacia Arena di Udine

Gas Sales Piacenza è stata ospite dell’Udinese Calcio al Dacia Arena. Le due società hanno in comune lo sponsor Bluenergy Group che ha sede a Udine e che ha voluto unire queste due grandi realtà sportive italiane per un incontro conviviale e scambiarsi i consueti auguri natalizi.

La delegazione biancorossa composta da Yuri Romanò e Francesco Recine, Campioni d’Europa e del Mondo con la Nazionale Azzurra, da Luca Rigolon e Monica Uccelli rispettivamente Segretario Generale e Responsabile Marketing di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza accompagnata da Davide Villa Direttore Generale di Bluenergy e Elena Arman Responsabile Marketing di Bluenergy sono stati ricevuti dal Direttore Generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino, da Gianluca Pizzamiglio Responsabile Marketing dell’Udinese Calcio e da Andrea Pizzuto Sponsorship dell’Udinese Calcio.

Dopo una visita al Dacia Arena, a bordo campo scambio delle maglie alla presenza di Pierpaolo Marino Direttore Sportivo della società friulana. Yuri Romanò e Francesco Recine hanno consegnato una maglia di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza a Jean Victor Makengo, Sandi Lovric e Jaka Bijol ricevendo dagli stessi giocatori la propria maglia di gioco.

La giornata si è conclusa con il pranzo nel ristorante del Dacia Arena e lo scambio di auguri tra le due società in vista delle Festività Natalizie.